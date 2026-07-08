'Небезпечне і неправильне тлумачення війни': Залужний застеріг Україну від помилки

Доки усі радіють дефіциту бензину в РФ і обмеженим просуванням ЗСУ на фронті, Залужний закликає до більш широкого погляду на ситуацію.

Поточні успіхи України у війні не можна автоматично сприймати як ознаку швидкого наближення завершення конфлікту. Про це в авторській статті для The Telegraph пише колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Він скептично оцінив часті в останні тижні оцінки про нібито неминучу поразку Москви. Такі висновки ґрунтуються на успішних українських ударах по логістиці, критичній інфраструктурі та поступовому виснаженні російських військових можливостей. Залужний вважає такі оцінки хибним трактуванням загальної картини війни.

"Це небезпечне і неправильне тлумачення війни. (...) Сучасна війна більше не винагороджує тактичні перемоги так, як це було раніше. (...) Це вже не війна швидких маневрів. Це війна на виснаження", - пише він.

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Колишний головком зазначає, що нинішній етап бойових дій перетворився на виснажливе протистояння, у якому навіть незначне просування вимагає непропорційно великих ресурсів. На його думку, сьогодні жодна зі сторін не має достатніх можливостей для досягнення вирішальної військової перемоги. Росія не здатна повністю окупувати Україну, алі й Україна наразі не може звільнити всі окуповані території військовим шляхом.

"Дедалі ефективніші удари України по російській логістиці та критично важливій інфраструктурі завдали Москві реальних витрат. Але ці атаки є дорогими, технологічно вимогливими та, зрештою, взаємними. Росія зберігає здатність завдавати удару у відповідь з такою ж або більшою силою", - наголосив ексголовком.

Генерал підкреслює, що в Кремлі це теж розуміють і роблять ставку не на швидкий наступ, а на економічне, військове й психологічне виснаження України, покладаючись на перевагу Росії в людських і промислових ресурсах.

Залужнийй звертає увагу, що сучасний конфлікт уже давно вийшов за межі боротьби за окремі населені пункти. Вирішальним фактором стала інфраструктура війни.

"Лінія зіткнення залишається важливою у військовому плані, особливо в будь-якому майбутньому територіальному врегулюванні, але вона вже не є єдиним визначальним фактором стратегічного успіху. Конфлікт переріс у змагання за логістику, промислові потужності, критичну інфраструктуру, протиповітряну оборону та, зрештою, стійкість суспільства", - пояснює генерал.

Війна в Україні: стратегічний вимір

Як писав УНІАН, на думку російського економіста Владислава Іноземцева, економічні проблеми самі по собі не змусять Кремль припинити війну, адже державний сектор залишається стійким і здатним фінансувати військові витрати.

Найбільш вразливими є малий бізнес та приватний сектор, які потерпають від дефіциту палива і фінансових ресурсів, але суспільство РФ вже має досвід тривалого терпіння економічних втрат. За його словами, реальні зміни можливі лише через масштабне соціальне невдоволення або протест еліт, а не через статистику інфляції чи боргу.

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