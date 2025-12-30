Житло в Україні різко подорожчало: де за рік ціни зросли найбільше

Середня вартість квадратного метра у новобудовах збільшилась майже на 10%.

В Україні протягом року суттєво зросла вартість купівлі житла як на первинному, так і на вторинному ринку нерухомості. Найвищі ціни традиційно фіксують у столиці та західних регіонах, йдеться в статті УНІАН.

За словами керівника з розвитку продуктів DIM.RIA Віталія Поберезького, якщо порівнювати з груднем 2024 року, то в цьому місяці середня вартість квадратного метра у новобудовах збільшилась майже на 10%.

Найдорожчим ринком первинного житла залишається Київ, де середня ціна квадратного метра становить близько 1 445 дол., що майже на 8% більше, ніж рік тому. У Львівській області "квадрат" подорожчав до 1 188 дол., продемонструвавши річне зростання на 9%.

Найбільший річний стрибок було зафіксовано в Кіровоградській області, де середня ціна сягнула 1 156 дол. за квадратний метр, що на 12% більше, ніж торік. У Дніпропетровській області вартість житла зросла до 1 122 дол. за "квадрат", або на 4% за рік.

Водночас Закарпатська область, попри високий попит упродовж року, стала винятком. У цьому регіоні середня ціна квадратного метра в регіоні знизилася на 5% і нині становить близько 1 114 дол.

Вторинний ринок

На вторинному ринку найвищі ціни на однокімнатні квартири зафіксовані в Києві. У столиці вартість однокімнатних квартир в середньому становить близько 98 тис. дол., що на 12% більше, ніж рік тому. У Львівській області такі квартири коштують близько 74 тис. дол. (+6%), тоді як в Івано-Франківській та Закарпатській областях по 68 тис. дол.

Двокімнатні квартири також суттєво подорожчали. У Києві їх середня вартість досягла 144 тис. дол., продемонструвавши річне зростання на 35%. У Львівській області такі об’єкти коштують близько 99 тис. дол. (+7%), у Закарпатській - 92 тис. дол. (+12%). В Івано-Франківській області середня ціна становить 80 тис. дол. (+15%).

Крім того, середня вартість трикімнатних квартир у Києві становила - 195 тис. дол., що на 53% більше, ніж рік тому. У Львівській області такі квартири коштують близько 110 тис. дол. (+8%), у Чернівецькій - 93 тис. дол. (+1%). При цьому в Івано-Франківській області середня ціна становить близько 88,6 тис. дол. (+18%).

Згідно дослідження "OLX Нерухомість", у 2025 році попит на купівлю квартир зріс на 4%, тоді як пропозиція скоротилася на 15%. Таким чином середня вартість квартир по Україні на вторинному ринку за рік зросла на 19% та становить понад 52,6 тисячі доларів.

Крім того, напередодні зимових свят в Україні цього року зросли ціни на житло для відпочинку в Карпатах. Найдорожчим населеним пунктом для подобової оренди будинків стало село Поляниця, розташоване поряд із гірськолижним курортом Буковель.

