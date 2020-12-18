Зокрема, в капітальні ремонти промислового обладнання 21 підрозділу металургійного комбінату імені Ілліча в 2020 році інвестовано 1,55 млрд грн.

Група компаній "Метінвест" у 2020 році виконала всі передбачені планово-попереджувальні ремонти обладнання в структурних підрозділах меткомбінатів імені Ілліча та "Азовсталь".

Як повідомляє «Обозреватель", таким чином, український металургійний гігант у 2020 році продовжував роботу над безпекою праці, високою якістю продукції та розширенням асортименту, попри пандемію коронавірусу.

Зокрема, в капітальні ремонти промислового обладнання 21 підрозділу металургійного комбінату імені Ілліча в 2020 році інвестовано 1,55 млрд грн. Основні зусилля були зосереджені на завершенні капітального ремонту першої агломашини, в ході якого були проведені заміна змінного обладнання, ремонт колекторів і баштового вагоноперекидувача в цеху агломерації капітально, а також повна ревізія комплексу обладнання листопрокатного цеху і роботи по заміні ряду обладнання в конвертерному цеху.

"Виконуючи все необхідне, від контролю роботи агрегатів до своєчасних і якісних капітальних, планово-попереджувальних і поточних ремонтів, ми досягаємо головного – безпечної ефективної роботи виробничих потужностей, високої якості виробленої продукції і отримуємо можливість щорічно розширювати асортимент. І це одна з важливих складових успішного майбутнього підприємства", - прокоментував генеральний директор ММК імені Ілліча Тарас Шевченко.

При цьому інвестиції в капітальний ремонт промислових потужностей на "Меткомбінаті» "Азовсталь" в 2020 році склали 1,32 млрд грн. Ключові проекти були спрямовані на відновлення обладнання конвертерного, доменного та коксового виробництва. Зокрема, в конвертерному цеху вжили заходів для попередження аварійних зупинок обладнання, в доменному цеху провели повну ревізію печі з переобладнанням її бункерів, а в кисневому цеху провели ремонт двох агрегатів – повітряного компресора ЕК 1500 №8 і повітророзподільної установки ВРУ-60 станції №1. Крім того, були проведені роботи з відновлення зношених елементів коксових батарей і капітальні ремонти промислових агрегатів ще в двадцяти підрозділах підприємства.

«Ми послідовно реалізуємо технологічну стратегію розвитку виробництва, виконуючи планові ремонти і техобслуговування промислових агрегатів, тим самим створюючи необхідні умови для збереження конкурентних переваг у виробництві продукції", - зазначив генеральний директор меткомбінату "Азовсталь" Енвер Цкітішвілі.

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Автор: УНІАН