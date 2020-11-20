Заступник податкового комітету Верховної Ради запропонував взяти за приклад ринок сигарет, де діє 7-річний план поступового підвищення акцизів.

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової і митної політики, народний депутат (фракція "Слуга народу") Андрій Холодов підтримує більш поступовий варіант підвищення акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи).

Про це народний депутат заявив у коментарі виданню "Рубрика", розкритикувавши діючі норми закону №466, які передбачають різке підвищення акцизів на ТВЕНи – відразу в 4 рази.

"В цілому я підтримую стратегічний курс на підвищення акцизу на ТВЕНи. Акцизи на тютюнові вироби мають бути високими. Але я вважаю, що 4-кратне разове підвищення – різкий крок. І з точки зору розбудови комунікації між державою, бізнесом, який акуратно платить податки, та споживачами кращим варіантом було би поступове підвищення", – заявив Андрій Холодов.

Народний депутат нагадав, що на тютюновому ринку вже кілька років діє перевірена практика поступового та планового підвищення акцизів.

"Наприклад, щороку акциз на сигарети підвищується на 20%. І про це знають всі: бізнес має можливість планувати свою діяльність та підготуватись до цього підвищення, споживач має мотивацію купувати оригінальну продукцію та не переходити на контрафакт, а держава може спрогнозувати суми податків, що надходитимуть до бюджету", – пояснює логіку поступового підвищення акцизів народний депутат Андрій Холодов.

Тому він підтримує підвищення акцизів на ТВЕНи, але вважає, що цей процес має бути розділений на етапи.

"Я готовий підтримати варіант 2-кратного підвищення найближчим часом (наприклад, із січня 2021 р.) у разі, якщо підвищення ще на 200% буде здійснено планово протягом 4-5 років, або іншу схожу пропозицію. Це дозволить досягти всіх цілей, що ставить перед собою держава з точки зору збору податків, та дасть бізнесу можливість адаптуватись та підготуватись", – впевнений заступник голови Комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової і митної політики Андрій Холодов.

Показово, що народний депутат Андрій Холодов відомий своїми жорсткими ініціативами щодо тютюнової галузі – зокрема, є автором законодавчої ініціативи щодо боротьби з т.зв. форстоллінгом – накопиченням залишків товару на складах напередодні чергових підвищень акцизу – що дозволяло окремим тютюновим компаніям суттєво економити на акцизних платежах.

Показово, що схожу позицію – щодо необхідності більш поступового підвищення акцизів на ТВЕНи – висловило раніше і Міністерство економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства.

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Автор: УНІАН