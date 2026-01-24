Водопостачання на лівому березі Києва відновлено, - 'Київводоканал'

На останніх поверхах багатоповерхівок водопостачання може бути відсутнє, навіть якщо у районі послуга вже відновлена.

Водопостачання лівобережної частини Києва відновлено. Про це повідомив "Київводоканал".

В компанії нагадали мешканцям багатоповерхівок, що на верхні поверхи вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності електроенергії.

"Тож на останніх поверхах може бути відсутнє водопостачання, навіть якщо у вашому районі послуга вже відновлена", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що фахівці "Київводоканалу" спільно з енергетиками продовжують працювати над відновленням нормального режиму роботи системи водопостачання міста.

Російські удари по Києву

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 січня російські окупанти завдали чергового повітряного удару по Києву. Наслідки атаки фіксувалися у п’ятьох районах міста.

Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що найскладніша ситуація у Києві - на Троєщині, де близько 600 будинків залишилися без усіх послуг, зокрема, і без водопостачання.

За словами енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва, найближчі два тижні енергосистема Києва перебуватиме в критичному стані через повторні удари по ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та підстанції "Київська 750", яка забезпечує до 80% електропостачання столиці. Ситуація може призвести до перебоїв зі світлом і нерегулярної роботи метро, тому киянам радять мати запас води й продуктів.

