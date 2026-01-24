У Києві близько 600 будинків без усіх послуг: найскладніша ситуація - на Троєщині

Розгортаються додаткові пункти обігріву, яких вже понад 1300.

Найскладніша ситуація у Києві наразі на Троєщині, де близько 600 будинків залишилися без усіх послуг.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, зауваживши, що комунальники та енергетики відновлюють постачання послуг після нічної масованої атаки ворога на критичну інфраструктуру Києва.

"Найскладніша ситуація наразі на Троєщині, де проблеми з тепло- та водопостачанням, електрикою. Там близько 600 будинків без усіх послуг. І розгортають додаткові пункти обігріву (до тих 145, які були створені в Деснянському районі раніше)", - заявив він.

Зокрема, йдеться про опорні пункти, де люди зможуть перебувати і вдень, і вночі. Такі пункти облаштовують, зокрема, у деяких школах, додатково оснащуючи їх мобільними котельнями та можливостями для ночівлі (карематами та харчуванням). Також додаткові намети-пункти обігріву розгорне Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Там повідомили, що станом на 24 січня у столиці розгорнуто понад 1300 пунктів незламності, зокрема й від субʼєктів бізнесу. Додатково розгорнуто 91 пункт обігріву ДСНС на 68 локаціях - це переважно двори багатоповерхівок.

Удар по Києву

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 24 січня російські окупанти завдали чергового повітряного удару по Києву.

Кличко зазначав, що наслідки атаки є у п’ятьох районах міста. На локаціях виникали пожежі, зазнали пошкоджень нежитлові будівлі. Повідомлялося про 1 загиблого та 4 постраждалих.

