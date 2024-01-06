Мінекономіки вже розробило проект оновленого Кодексу законів про працю.

Міністерство економіки підготувало проект нового Кодексу законів про працю. У січні стартує обговорення його з усіма зацікавленими сторонами. Про це повідомила перший віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко.

"Ринок праці в Україні досі функціонує за Кодексом законів про працю 1971 року. Попри численні зміни, цей документ більше не відповідає вимогам часу та гальмує розвиток економіки. Повномасштабна війна тільки дужче підсвітила всі недоліки", – зазначила міністр.

За її словами, у новому законодавстві про працю легалізують різноманітні форми зайнятості: дистанційну роботу, надомну, нефіксований робочий час. Також передбачена діджиталізація збору інформації про працівника. Більше не потрібні будуть паперові трудові книжки.

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Також у 2024 році Міністерство економіки планує реформувати підходи до державного замовлення для протидії структурному безробіттю, коли безробітних багато, але ринок праці потребує інших фахівців. Щоб розв’язати цю проблему, держзамовлення у вищих навчальних закладах буде зведено до мінімуму. Натомість з’явиться можливість отримати грант та отримати бажану професію.

Також запланована модернізація Державної служби зайнятості. Реформа передбачає цифровізацію 90% процесів та широку мережу партнерств.

До того ж наступного року збільшаться обсяги державної підтримки людей та бізнесу.

Ринок праці

Рівень офіційного безробіття в Україні оновив історичний мінімум. Кількість зареєстрованих безробітних у жовтні впала до 97,3 тисячі, серед яких 72,1 тисячі – жінки.

За підсумками третього кварталу 2023 року середньомісячна заробітна плата склала 17 937 грн. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то показник підвищився на 22,7%.

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