Потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць становить 55,4 тисячі.

Рівень офіційного безробіття в Україні оновив історичний мінімум. Кількість зареєстрованих безробітних у жовтні впала до 97,3 тисячі, серед яких 72,1 тисячі - жінки.

Як повідомляє НБУ з посиланням на дані Державної служби зайнятості, рік тому в Україні було 239,1 тисячі безробітних.

Водночас кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття, впала за рік з 194,7 до 38,6 тисячі осіб.

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У НБУ додаються, що станом на жовтень потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) становила 55,4 тисячі (зростання за місяць на 2,1 тисячі). Наразі на одне вільне місце претенду дві людини.

Працевлаштування та безробіття в Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні у 1,5 рази збільшили мінімальну суму виплати по безробіттю.

Згідно з прогнозом НБУ, рівень безробіття в Україні поступово скорочуватиметься: до 19% в поточному році і до 16,9% і 14,4% відповідно в наступні роки. Регулятор зазначає, що рівень безробіття залишатиметься вищим, ніж до повномасштабного вторгнення, через збереження значних диспропорцій на ринку праці.

Водночас за словами експерта, безробіття в Україні значно вище за офіційні показники.

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