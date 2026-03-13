Можна обережно припустити, що Україні передали кілька тестових роботів Phantom MK-1.

Україна отримала для випробувань гуманоїдних роботів Phantom. Про це повідомляє Time, який поспілкувався із розробниками новинки, американською компанією Foundation.

"У лютому до України відправили два Phantom – спочатку для підтримки розвідки на передовій. Водночас компанія Foundation також готує цих роботів до можливого застосування у бойових умовах для Пентагону", – повідомляє Time.

Співзасновник компанії Майк Леблан каже, що досвід, отриманий в Україні, лише посилив його переконання у важливості гуманоїдних роботів-бійців. Він наголосив на тому, що війна в Україні суттєво відрізняється від конфліктів минулих років.

Відео дня

"Це справжня війна роботів, де робот (маються на увазі дрони, – УНІАН) є основним бійцем, а люди – його підтримкою. Це повна протилежність тому, що було, коли я був в Афганістані: там люди були всім, а у нас були лише допоміжними засобами", – зазначає Леблан.

Він вважає, що гуманоїдні роботи можуть бути надзвичайно корисними для доставки припасів і проведення розвідки, особливо в місцях, куди звичайні дрони не можуть дістатися – наприклад, у бункерах.

Маючи тепловий сигнал, подібний до людського, роботи Phantom також можуть збивати з пантелику противника. Леблан додав, що мета полягає в тому, щоб робот міг використовувати "будь-яку зброю, доступну людині". Таким чином, йдеться про можливу чергову революцію у війні.

Не все так просто

Експерти зазначають, що сьогодні гуманоїдні роботи мають багато недоліків – занадто багато, щоб їх можна було використовувати в бою разом із людьми.

Гуманоїдні роботи залишаються важкими та дорогими, потребують регулярної підзарядки, можуть виходити з ладу і нерідко втрачають рівновагу. Рух такого робота забезпечують близько 20 двигунів, і кожен із них має працювати бездоганно, що складно забезпечити в умовах війни.

Ще одним серйозним ризиком є здатність гуманоїда правильно оцінювати обстановку. Викликає занепокоєння те, що штучний інтелект досі не досконалий, так що він може становити загрозу не лише противникам, а й союзникам.

Самі розробники постійно удосконалюють свою новинку. Вже у квітні очікується поява Phantom MK-2, який отримає низку оновлень: зменшений ризик короткого замикання, водонепроникний корпус, більші акумуляторні блоки та здатність перевозити вантажі вагою до 80 кг.

Безпілотні технології на війні – інші новини

За повідомленням УНІАН українські чиновники намагалися запропонувати США перевірені в бойових умовах технології для знищення ударних дронів іранського виробництва. Для цього вони підготували презентацію, яка демонструвала, як ці розробки могли б захистити американські війська та їхніх союзників у конфліктах на Близькому Сході.

Проте президент США Дональд Трамп заявив, що його країна не потребує допомоги України у захисті від дронів.

Також повідомлялося, що українські професійні команди зі збиття іранських ударних дронів типу "Шахед" вже відправились до Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії.

