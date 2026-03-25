Розроблятимуть копалини, які є найбільш важливими для високотехнологічних галузей.

Дочірня компанія "Росатома" "Ураніум Уан Груп" та бразильська компанія NBEPar створять спільне підприємство з видобутку корисних копалин у Бразилії.

Російський "Інтерфакс" повідомляє, що новостворена компанія Nadina Minerals проведе геологорозвідувальні роботи на перспективних родовищах. В фокусі будуть метали, що мають критичне значення для розвитку високотехнологічних галузей. Nadina Minerals буде займатися видобутком та переробкою цих копалин.

До цього "Росатом" активно співпрацював з Бразилією у сфері ядерного паливного циклу. В кінці 2022 року було укладено контракт на постачання збагаченої уранової продукції для забезпечення роботи єдиної діючої бразильскої АЕС "Ангра" (Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto) у 2023-2027 роках.

"Росатом" також протягом кількох років входить до переліку головних постачальників ізотопної продукції для потреб ядерної медицини Бразилії.

Раніше міністерство гірничодобувної промисловості та енергетики Бразилії повідомляло про плани країни досягти угоди з ДК "Росатом" про співпрацю в атомній сфері до кінця минулого року.

Спроби Кремля дотягнутися до бразильских копалин виглядають цілком логічно. Війна в Ірані може не тільки принести додаткові кошти Росії за рахунок продажу енергоресурсів, але й водночас позбавити Москву деяких важливих елементів. Мова про компоненти для авіаційної техніки, розхідні матеріали для промислового обладнання, чіпи та мікросхеми, які йшли повітряним шляхом в Росію з району Перської затоки.

Кремлівський диктатор Володимир Путін нещодавно визнав початок спаду російської економіки. Тільки за перші два місяці року дефіцит бюджету РФ склав 41,73 млрд доларів.

