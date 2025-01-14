Аналітик зазначив, що останні санкції США здаються досить значними.

Російський енергетичний сектор пережив низку подій, які завдали шкоди експорту нафти. Після санкцій США ключові торговельні партнери Москви, а саме Китай та Індія, закрили свої порти для російських танкерів.

Німецький енергетичний аналітик Том О'Доннелл заявив Newsweek, що останні санкції можуть значно нашкодити Москві, а санкції проти російської нафти можуть стати ключовою зброєю, яку обраний президент Дональд Трамп може використовувати як важіль тиску на Володимира Путіна.

Експерт зазначив, що танкери, які застрягли в морі, свідчать про те, що санкції від 10 січня виявилися ефективнішими за обмеження цін на нафту, особливо в умовах скорочення експорту російської нафти через квоти ОПЕК+ і надлишкову пропозицію на ринку.

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За його словами, Трамп хоче натиснути на Путіна, щоб домогтися угоди про припинення війни, він може запровадити санкції на експорт нафтопродуктів із Росії.

"Нові санкції, введені проти Росії, здаються досить значними. Якщо Дональд Трамп дійсно хоче нашкодити Росії, то в рамках свого прагнення укласти угоду з Путіним він може просто накласти санкції на експорт нафтопродуктів з Росії, особливо з російських експортних терміналів, розташованих на заході. Це може виявитися згубним для російського експорту і російських експортних доходів", - пояснив О'Доннелл.

Санкції США проти Росії - головні новини

США ввів санкції проти російських нафтовидобувних компаній "Газпром нафта" і "Сургутнефтегаз", а також проти 183 суден "тіньового флоту"

У результаті щонайменше 65 нафтових танкерів кинули якір у різних точках, зокрема біля берегів Китаю та Російської Федерації.

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