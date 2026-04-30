РФ нарощує виробництво зброї завдяки Китаю: залежність від Сі зростає, - Bloomberg

Більшість держав ЄС не поспішають запроваджувати жорсткіші санкції проти Китаю.

Росія імпортує понад 90% підсанкційних технологій через Китай – це свідчить про зростаючу залежність Москви від Пекіна на тлі затяжної війни Володимира Путіна проти України, пише Bloomberg.

Зазначається, що цей показник зріс із приблизно 80% торік, оскільки Європейський Союз посилює контроль за маршрутами, які Росія використовує для отримання товарів, що підпадають під обмеження. Хоча точні обсяги постачань не розкриваються, Росія завдяки цій підтримці змогла наростити виробництво багатьох видів озброєнь, зокрема ракет і дронів.

ЄС запровадив санкції, щоб позбавити Росію доступу до технологій, необхідних для використання або виробництва такої зброї – зокрема напівпровідників, інтегральних схем, електроніки та обладнання. Також блок запроваджував обмеження проти компаній у різних країнах, включно з Китаєм і Гонконгом, які, ймовірно, допомагали Москві обходити ці заходи.

Втім, ці зусилля не завадили Китаю й надалі постачати Росії критично важливі ресурси. За даними Bloomberg, Пекін також надавав Росії геопросторову розвідку, супутникові знімки для військових потреб і безпілотники, водночас скоротивши такі поставки Україні та іншим країнам.

Попри це, більшість держав ЄС не поспішають запроваджувати жорсткіші санкції проти Китаю, остерігаючись можливої відповіді з боку Пекіна, зазначають джерела.

Китай неодноразово заявляв, що не визнає міжнародних санкцій і підтримує "нормальні торговельні відносини" з Росією. Раніше цього місяця Пекін заявив, що вживатиме необхідних заходів у відповідь після того, як ЄС включив кілька китайських компаній до нового пакета санкцій.

Співпраця Росії і Китаю – останні новини

20-й пакет санкцій ЄС спрямований проти постачальників критично важливих високотехнологічних товарів із третіх країн. У переліку є і кілька китайських компаній. Ці підприємства звинувачують у постачанні товарів подвійного призначення або систем озброєння для потреб російського військово-промислового комплексу.

Міністерство торгівлі Китаю висловило "рішучий протест" та пригрозило Європі "наслідками" через потрапляння китайських компаній до нового пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив своєму російському колезі Сергію Лаврову, що Пекін готовий продовжувати співпрацю з Москвою в Раді Безпеки ООН і докладати зусиль для стабілізації ситуації на Близькому Сході.

