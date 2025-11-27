Новий пакет, ймовірно, буде зосереджений на обмеженні російських доходів від експорту енергоносіїв.

У Європейському Союзі вже обговорюють 20-й пакет санкцій проти Росії, проте до новорічних свят зрушень не передбачається.

Як пише Politico, один з європейських чиновників заявив, що наразі це питання "не є пріоритетом". Інший співрозмовник видання зазначив, що Єврокомісія почне пропонувати ідеї приблизно в січні.

Зазначається, що неформальні обговорення відбуваються в підготовчих органах, а на рівні послів ЄС ще нічого не досягнуто. Це означає, що міжінституційний процес ще не розпочався. Проте Politico наводить основні напрямки, яких може стосуватися новий санкційний пакет ЄС.

Куди битиме Європа новими санкціями

За даними Politico, головною задачею нового пакету стане усунення лазівок для обходу санкцій. Зазначається, що нові обмеження можуть торкнутися постачань каучуку до Росії.

"Нове розслідування Європейської ради безпеки України виявило значні прогалини в експортному контролі над натуральним каучуком, який критично важливий для російської оборонної промисловості - шин для винищувачів, ракетоносців, систем доставки бомб. У 2024 році з ЄС до Росії було експортовано майже 2000 тонн натурального каучуку на суму 5,1 мільйона доларів", - йдеться в матеріалі.

Хоча поставки синтетичного каучуку стикаються з обмеженнями ЄС з 2023 року, натуральний каучук залишається значною мірою недоторканим. Одним з найбільших постачальників є латвійська компанія, яка поставила російським компаніям, включаючи Міністерство оборони, натурального каучуку на суму понад 2,2 мільйона доларів.

Крім того, санкції продовжать чинити тиск на російський "тіньовий флот", який використовується для транспортування нафти в обхід обмежень.

"20-й пакет, ймовірно, буде зосереджений на обмеженні російських доходів від експорту енергоносіїв - головним чином шляхом подальшого стримування тіньового флоту", – цитує видання директорку ESCU Олену Юрченко.

Вона додала, що прямий експорт з ЄС практично скоротився до нуля, але реакція на посередників у третіх країнах, які допомагають РФ обходити санкції, все ще недостатньо рішуча.

Санкції проти РФ – останні новини

Росія пропонує індійським НПЗ купити "чорне золото" марки Urals за найнижчою ціною, щонайменше, за останні два роки на тлі санкцій США стосовно нафтових компаній "Лукойл" та "Роснефть". Як пише Bloomberg, така цінова політика може призвести до того, що індійські НПЗ частково відновлять закупівлі російської сировини.

Пізніше повідомлялося, що Індія знайшла лазівку, яка дозволить їй продовжити купувати частину російської нафти. Вантажі мають відповідати двом критеріям – угоди не можуть суперечити санкціям, а продавці не мають бути включені до "чорного списку".

