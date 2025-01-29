Кожен п’ятий фахівець відчув зменшення кількості вакансій у своїй професії та свою незатребуваність.

Українські компанії одностайно заявляють про дефіцит кадрів, і ця проблема є однією з головних на ринку праці та прогресуючою з року в рік. Якщо раніше кадровий голод проявлявся у пошуку спеціалістів окремих, зокрема робітничих, професій, то зараз бізнес стикається з дефіцитом кадрів на всі категорії працівників.

Про це йдеться у переданому УНІАН дослідженні кадрового порталу GRC.ua "Барометр ринку праці 2024. Прогнози на 2025 рік".

"Але це зовсім не означає, що проблем з працевлаштуванням поменшало, і спеціалістам стало легше знаходити нову роботу. Діючі працівники та активні шукачі роботи говорять про те, що термін пошуку роботи так і залишається в середньому до півроку, стало менше вакансій у їх професії, а також складно знайти роботу з гідною оплатою праці", - зазначили аналітики компанії.

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Впродовж 2024 року з дефіцитом кадрів на всі категорії працівників стикалося більше половини компаній (60%). При цьому 2024 рік став більш стабільним у питанні збереження персоналу. Якщо у 2023 році про стовідсоткове збереження працівників говорили 29% компаній, то у 2024 році цей показник виріс на 10%.

Проблема кадрового голоду на усі категорії працівників у 2024 році стала основним фокусом роботодавців, поставивши на другий план такі виклики, як відтік людей за кордон, працевлаштування військових та інтеграцію їх у професійне життя, а також зміни у територіальному розподілі ринку праці та розташуванні робочої сили на території України.

Проте, як зазначають аналітики, в складних економічних умовах роботодавці не можуть відповідати повною мірою зарплатним забаганкам працівників.

"Майже половина спеціалістів (45%), що перебуває у активному пошуку роботи чи планує змінити місце праці найближчим часом, говорять про те, що не можуть знайти роботу з гідним розміром заробітної плати. І хоча українські компанії намагаються утримати заробітні плати на конкурентному рівні, зростаючий рівень інфляції посилює незадоволення українців своїми доходами", - йдеться у дослідженні.

Вагомою причиною складнощів при закритті вакансій також є невідповідність існуючої потреби бізнесу у фахівцях певних професій та кваліфікації та тих спеціалістів, що є на ринку. Погоджуються з роботодавцями й працівники. Кожен п’ятий фахівець (21%) відчув зменшення кількості вакансій у своїй професії та свою незатребуваність. Щоправда, розуміючи таку проблему, українці гоготові до зміни професії та погоджуються перепрофілюватися. За останній рік частка тих спеціалістів, які хочуть здобути нову професію, аби бути більш затребуваним/затребуваною на ринку праці, збільшилася з 54% у 2023 році до 63% наприкінці 2024 року.

Серед інших проблем працевлаштування найчастіше озвучувались проблеми у комунікації з рекрутерами, дискримінація з боку роботодавців через вікову ознаку, складнощі у пошуку роботи ВПО та ветеранів.

Як резюмували аналітики GRC.ua, на ринку праці сьогодні спостерігається парадокс, коли роботодавці відчувають наростаючий кадровий голод, а спеціалісти не можуть знайти роботу.

"Пояснень такому явищу багато. Проте і роботодавці, і фахівці одностайно озвучили 2 основні проблеми: невідповідність очікувань по рівню заробітної плати фахівців та можливості оплати праці роботодавцями, а також те, що сьогодні потреби роботодавців у фахівцях певних професій та кваліфікації не покривають наявні на ринку спеціалісти. Багато спеціалістів залишаються незатребуваними", - зазначається в дослідженні.

Ситуація на ринку праці – останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що рівень офіційного безробіття в Україні скоротився. За останній рік цей показник досяг історичного мінімуму. Національний банк України опублікував дані, згідно з якими у грудні 2024 року кількість зареєстрованих безробітних впала до 94,2 тисячі, з них 75,8 тисячі - жінки.

У 2024 році на ринку праці побільшало вакансій, а середня зарплата зросла на 12,5, свідчать дані дослідження "OLX Робота". Найбільш популярними серед пошукачів стали професії менеджер інтернет-магазину, пакувальник на виробництві, копірайтер, комплектувальник та сторож.

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