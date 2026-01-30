ШІ витісняє людей: американські корпорації звільняють десятки тисяч співробітників, - FT

Роботодавці прагнуть скоротити власні витрати та прискорити інвестиції в штучний інтелект.

Цього тижня найбільші американські корпорації оприлюднили плани звільнити понад 52 тисяч співробітників, що свідчить про бажання роботодавців скорочувати робочу силу після років активного найму, пише Financial Times.

Зазначається, що Amazon, UPS, Dow, Nike, Home Depot та інші компанії повідомили про плани скоротити загалом понад 52 тисячі робочих місць. Частина з них пояснила рішення необхідністю скоротити штат на тлі економічної невизначеності та зростаючого тиску інвестицій у штучний інтелект.

Хоча хвиля скорочень зосереджена переважно серед великих корпорацій, вона посилює занепокоєння серед деяких представників Федерального резерву та економістів.

"Компанії все частіше говорять про скорочення та прагнуть використовувати штучний інтелект для зменшення витрат на робочу силу", - зазначив головний економіст Goldman Sachs у США Девід Мерікл.

Компанії, які вже заявили про звільнення:

логістична компанія UPS - скорочує до 30 тисяч робочих місць;

компанія Amazon - оголосила про другу хвилю звільнень за три місяці. Роботу втратять 16 тисяч співробітників. Метою цього кроку є "усунення бюрократії";

хімічна компанія Dow - звільнить 4,5 тисячі людей у рамках "комплексного і радикального спрощення операційної моделі";

Рівень безробіття хоч і підвищується, залишається нижчим за допандемічні показники. У грудні він становив 4,4%, що, за оцінкою ФРС, свідчить про "певні ознаки стабілізації".

У грудні американська економіка додала лише 50 тисяч нових робочих місць. А найм працівників сповільнився, середня тривалість безробіття минулого місяця зросла до 11,4 тижнів, що є найдовшим показником з 2021 року.

12 січня стало відомо, що в США тисячі робочих місць з шестизначною зарплатою залишаються вакантними по всій країні, оскільки американці не хочуть бруднити руки.

Раніше фахівець з інформатики Джеффрі Гінтон, якого вважають "хрещеним батьком" штучного інтелекту, спрогнозував, які робочі місця в цьому році може замінити ШІ. На його думку, прогрес у сфері ШІ ставить під загрозу деякі посади "білих комірців".

