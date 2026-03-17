Прем'єра Бельгії розкритикували в ЄС за пропозицію укласти з РФ угоду, - The Guardian

Думку Барта Де Вевера не розділяє не тільки міністр закордонних справ цієї країни, а й його литовський колега Кестутіс Будріс.

Прем'єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера розкритикували за заклик до нормалізації відносин з Росією з метою відновлення поставок дешевої енергії, повідомляє The Guardian.

Видання поділилося, що рішення лідера фламандських націоналістів було піддано сумніву в Бельгії та за її межами після того, як він заявив у суботу, 14 березня, що ЄС повинен укласти угоду з Росією.

"Ми програємо на всіх фронтах, ми повинні покласти край конфлікту в інтересах Європи", - сказав Де Вевер в інтерв'ю газеті L’Echo.

На думку прем'єр-міністра Бельгії, Європі слід переозброїтися та відновити контакт з Росією.

"Водночас ми повинні нормалізувати відносини з Росією та відновити доступ до дешевої енергії. Це здоровий глузд. У приватних бесідах європейські лідери кажуть мені, що я правий, але ніхто не наважується сказати це вголос", - заявив він.

На думку бельгійського прем'єра, "поставити Росію на коліна можна лише за умови 100% підтримки США". Він ще зауважив, що Вашингтон іноді був ближчим до російського диктатора Володимира Путіна, ніж до Володимира Зеленського.

Видання зазначає, що міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево не підтримав думку прем'єра:

"Росія відмовляється допустити європейську сторону до переговорного столу. Вона дотримується максималістських вимог. Доки така ситуація триватиме, розмови про нормалізацію відносин сприйматимуться як ознака слабкості, що підірве європейську єдність, яка нам потрібна як ніколи раніше.

В статті додається, що Прево, який є представником центристської партії, що входить до коаліції Де Вевера, заявив, що послаблення тиску означатиме "надання Путіну саме того, чого він прагне".

Примітно, що реагуючи на слова прем'єра Бельгії, міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будріс нагадав про вимоги, висунуті Росією у 2021 році незадовго до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Видання нагадало, що серед них було виведення НАТО всіх військ та озброєння, розгорнутих у країнах, що приєдналися до альянсу після 1997 року, що фактично означає більшу частину Східної Європи, включаючи Польщу, країни Балтії та Балкани.

"Ми знаємо про їхні вимоги, висунуті ще у 2021 році. І це стосуватиметься не лише України, а й нас, розгортання військ та багатьох інших питань. Тож нам треба зібратися з силами", - сказав Будріс.

Він очікує позитивного результату від переговорів з Росією, коли Європа матиме "важелі впливу", маючи на увазі використання заморожених російських активів, які переважно знаходяться в Бельгії.

В публікації вказується, що це не вперше, коли Де Вевер йде врозріз з домінуючою думкою в ЄС. Зокрема, він відіграв ключову роль у блокуванні використання ЄС заморожених російських активів для надання допомоги Україні. Як пояснив прем'єр, Бельгія може опинитися в ситуації, коли доведеться повертати ці кошти у разі будь-яких судових позовів.

ЄС та Росія: останні новини

раніше УНІАН повідомляв, що Євросоюз ввів в річницю різанини у Бучі обмежувальні заходи проти 9 громадян Росії, які відіграли головну роль у тих подіях. На сайті ЄС вказується, що ці особи причетні до дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Серед цих громадян, наприклад, є генерал-полковник РФ Олександр Чайка. В 2022 році він обіймав найвищу посаду серед російських військових на території України - був головним командиром російських військ, коли вони увійшли у місто Буча. Примітно, що санкції також запроваджено проти інших російських військових високопосадовців. ЄС заморозив активи цих осіб та заборонив надавати їм фінансові послуги на території блоку.

Також ми писали, що єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен проти відновлення співпраці з Росією в енергетичній галузі, хоча ціни на енергоносії через події на Близькому Сході зростають. Йоргенсен наголосив, що країни Європи "надто довго залежали від російської енергії, що дозволяло Путіну шантажувати нас". За його словами, в ЄС рішуче налаштовані притримуватися визначеного курсу на незалежність від російських енергоносіїв. Він додав, що Європа мінімально імпортує енергоресурси з держав, охоплених нині війною.

