Україна готується відновити роботу аеропортів: Кабмін створив спеціальну робочу групу

В обов'язки групи буде входити організація заходів для захисту критичної інфраструктури у сфері цивільної авіації

В Україні розпочалася підготовка до відновлення роботи аеропортів. Міністерство розвитку громад та територій України створило спеціальну роботу групу, указ підписав віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

Як вказується в документі, робоча група буде займатися розробкою пропозицій для керівництва міністерства щодо відновлення польотів цивільної авіації у повітряному просторі України.

Також в її обов'язки буде входити організація заходів для захисту критичної інфраструктури у сфері цивільної авіації.

Пояснюється, що робоча група буде діяти як консультативно-дорадчий орган при міністерстві. При цьому, до її складу можуть залучати представників центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій, які мають відношення до галузі авіації.

Зазначається, що на засіданнях робоча група буде розробляти пропозиції та рекомендації щодо можливого відновлення роботи аеропортів та польотів цивільної авіації в Україні. Рішення будуть ухвалюватися більшістю голосів присутніх членів групи.

Через повномасштабне російське військове вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року "Украерорух" оголосив рішення закрити повітряний простір країни для цивільних літаків.

Проблеми з авіаперевезеннями через війну в Ірані

Раніше УНІАН повідомляв, що видання Fox News прогнозує, що хаос в авіаперевезеннях може тривати довго, навіть за умови, що конфлікт на Близькому Сході припинитися незабаром, а судноплавство не буде заблоковане. Не виключається, що ціни на авіаквитки можуть подорожчати через постачання авіаційного пального. Додається, що трейдери енергетичного ринку уважно стежать за ситуацією в Ормузькій протоці, оскільки перебої, спричинені ударами США та Ізраїлю можуть вплинути на глобальні поставки нафти і газу.

Також ми писали, що в Міжнародному аеропорту Дубая тимчасово призупинили авіарейси після того, як іранський безпілотник влучив у паливний резервуар в понеділок, 16 березня. Тимчасова зупинка рейсів пов'язана з міркувань безпеки для пасажирів та персоналу. Пасажирам рекомендували звертатися до своїх авіакомпаній для отримання актуальної інформації про рейси. Влада Дубаю повідомила, що постраждалих внаслідок інциденту немає, а навколо району були запроваджені необхідні заходи безпеки.

Вас також можуть зацікавити новини: