Я справді вірю, що мені випаде честь завоювати Кубу, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що може зробити з Кубою все, що забажає, повідомляє Telegram-канал Clash Report.

"Я справді вірю, що мені випаде честь завоювати Кубу. Це було б чудово. Це велика честь. Я можу звільнити її або завоювати – гадаю, я можу робити з нею все, що забажаю", - сказав Трамп.

Як зазначає Reuters, в неділю, 15 березня, президент США припустив, що Вашингтон може найближчим часом досягти угоди з Кубою або ж ухвалити інші рішення щодо острова.

Відео дня

Трамп не виключив, що подальший розвиток подій у відносинах між країнами може відбутися досить швидко. Він додав, що США вже ведуть контакти з Гаваною.

"Куба також хоче укласти угоду, і я думаю, що ми досить скоро або укладемо угоду, або зробимо все, що нам потрібно", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.

Видання зазначає, що президент Куби Мігель Діас-Канель раніше підтвердив початок переговорів з США. За його словами, країна переживає одну з найсерйозніших економічних криз за останні десятиліття.

"Ці переговори спрямовані на пошук рішень через діалог щодо двосторонніх розбіжностей, які існують між двома країнами", - заявив Діас-Канель у відеозверненні, яке показало державне телебачення.

Президент Куби висловив сподівання, що переговори допоможуть двом державам "відійти від конфронтації".

Війна США проти Ірану: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США після останніх ударів по Ірану заявив, що запас ракет у країни суттєво скоротився. Коментуючи поточний стан Ірану, Трамп заявив, що це тепер "паперовий тигр". Також згадав очільник Білого дому й Ормузьку протоку. За його словами, для США цей маршрут не має критичного значення. Він навів дані, що через нього проходить менше 1% американського імпорту нафти. Водночас, Трамп зазначив, що низка азіатських країн набагато сильніше залежить від поставок через цю протоку. Зокрема, він назвав Японію, Китай та Південну Корею.

Також ми писали, що Трамп ухиляється від питань журналістів стосовно американських військових, які загинули під час війни з Іраном. Окрім цього, він критикує ЗМІ за ці питання. Відомо, що на початку військового конфлікту загинуло шестеро американських солдатів. Це сталося, коли Іран завдав удару безпілотниками по військовій базі в Кувейті. The Independent зазначає, що під час пресконференції на борту Air Force One у неділю Трамп проігнорував запитання журналістки про цей інцидент.

