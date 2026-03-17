'Ми нічого не боїмося': Зеленський прокоментував погрози з боку Ірану

Україна не боїться погроз з боку Ірану, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю i24news.

"Дивіться, нічого нового. Я чув за ці чотири роки багато різних повідомлень. Ми не боїмося жодних таких повідомлень. Ми живемо в таких повідомленнях щодня останні чотири роки, мінімум чотири, але здебільшого 12 років. Тому для нас це не щось нове", - заявив президент України.

Також він з упевненістю заявив, що Росія допомагає Ірану, постачаючи безпілотники, оскільки в збитому на Близькому Сході "Шахеді" було виявлено російські деталі.

"Так, я впевнений. Ми бачили деякі деталі з одного з "Шахедів", який був знищений в одній з країн Близького Сходу. Це були російські деталі. Ми знаємо це, бо іранці їх не виробляли. Тож я думаю, це означає, що росіяни також допомагають їм, як іранці допомагали їм на самому початку війни, коли вони дали їм "Шахеди"", - зауважив Зеленський.

Іран пригрозив Україні: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що голова Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі заявив, що будь-яка допомога України Ізраїлю, включно з безпілотниками, робить всю українську територію "законною ціллю" для ракетних ударів Тегерану. Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий нагадав, що іранський режим роками підтримує вбивства українців, оскільки надає Росії дрони та технології для війни проти України. Тихий назвав абсурдними погрози Україні з боку представників цієї країни. Він додав, що "це все одно, що серійний вбивця виправдовував би свої злочини, посилаючись на кримінальний кодекс".

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не воює з Іраном, а робота команди нашої країни на Близькому Сході полягає в проведенні експертизи та щоб показати, як варто боротися з іранськими "Шахедами". Зеленський запевнив, що українські спеціалісти не беруть участі в операціях. На питання, що Україна отримає натомість від партерів з Близького Сходу, Зеленський пояснив, що будуть йти переговори, але "для нас важливими сьогодні будуть і технології, і гроші".

