Україна 'розгромила' НАТО під час морських навчань, - FAZ

Було відпрацювання п'яти різних сценаріїв й у всіх випадках перемогла "червона" команда під керівництвом українців.

Міжнародна морська група під керівництвом України під час навчань НАТО "REPMUS/Dynamic Messenger 2025", виступаючи в ролі "противника", виявила вразливість морських сил НАТО та "потопила" щонайменше одну фрегату союзників, повідомляє Frankfurter Allgemeine.

Вказується, що українець, який брав безпосередню участь у навчаннях, повідомив газеті, що в п’яти сценаріях біля узбережжя Португалії відпрацьовували захист портів і конвоїв, а також напад на конвої.

Додається, що у всіх п'яти сценаріях "червоні", якими керували українці, перемогли "синіх" – військово-морські сили НАТО. Вони застосовували українські морські дрони типу Magura V7, тобто невеликі безпілотні швидкісні катери, які атакують їх за допомогою встановленого на них озброєння.

Видання зазначило, що з початку масштабного російського наступу у 2022 році український флот, не маючи великих кораблів, витіснив окупантів із західної частини Чорного моря за допомогою таких морських дронів, а також керованих ракет та іншої зброї.

Наприклад, в квітні 2022 року було потоплено ракетний крейсер "Москва" – флагманський корабель Чорноморського флоту Росії.

В статті йдеться, що після цього випадку російський флот був змушений перенести свою головну базу з Севастополя на окупованому Криму до Новоросійська, що розташований далі на схід. Проте в грудні 2025 року в цьому порту український підводний дрон здійснив атаку на російський підводний човен.

За інформацією джерела з України, "червона" команда на "REPMUS/Dynamic Messenger 2025" складалася з американських, британських, іспанських та інших підрозділів, причому загальне керівництво нею здійснювала Україна.

Метою навчань було реалістичне випробування нових технологій – тобто в умовах, де максимально реалістично імітуються радіоперешкоди, акустична розвідка, а також військовий опір.

За даними видання, українці привезли на навчання кілька модифікацій свого безпілотного катера "Магура V7". Один з них був оснащений засобами розвідки та вибуховим зарядом, інший – кулеметом. Варто зазначити, що інші країни-учасниці також використовували безпілотні катери.

Пояснюється, що згідно з правилами цих навчань, "ворожі" кораблі насправді не атакували. Для "перемоги" достатньо було першим навести приціл на супротивника, що документувалося на відео.

Видання розповіло, що окрім морських дронів, обидві сторони також задіяли літаки та великі військові кораблі. За словами українського учасника навчань, наприкінці четвертого тижня перемогу здобула "червона" команда.

"Навчання чітко продемонстрували, що безпілотні системи у поєднанні з оперативним досвідом та перевіреним плануванням становлять "реальну загрозу" для морських сил НАТО – насамперед тому, що НАТО ще недостатньо добре підготовлене до атак за допомогою таких озброєнь", - йдеться в статті.

Зазначається, що під час відпрацювання одного зі сценаріїв, при імітації атаки на конвой "червоні" завдали стільки "ударів" фрегату, що в реальному бою він би потонув.

Через п'ять хвилин "сині" в загальному чаті запитали, нічого не підозрюючи: "Так ви зараз нас нападете чи ні?"

"Проблема була не в тому, що вони нас не могли зупинити - вони нас навіть не бачили", - прокоментувало ситуацію українське джерело.

Представник НАТО підтвердив газеті, що під час цих навчань вперше в історії альянсу український флот керував і координував дії "ворога", що є "історичною віхою, що підтверджує зростаючу роль України в навчаннях НАТО".

Раніше УНІАН повідомляв, що очільник естонського підрозділу безпілотних систем розповів, що під час військових навчань НАТО, які проходили в Естонії, британська бригада була "знищена" українськими силами. Відомо, що у військових навчаннях Hedgehog 2025, в яких брали участь понад 16 тис. військовослужбовців з 12 країн НАТО. Вони імітували поле бою, яке "перевантажене різними видами безпілотників". В одному зі сценаріїв бойова група, що складалася з тисяч військовослужбовців, включаючи британську бригаду та естонську дивізію, була розгромлена українськими силами. Зазначається, що це стало "жахливим" результатом для НАТО.

Також ми писали, що в, військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов коментуючи "розгром" українськими військовими військ НАТО під час навчань у 2025 році, пояснив, що вони мають унікальний і актуальний досвід участі в бойових діях в сучасних умовах. Селезньов наголосив, що саме тому українські військові більш адаптовані до ведення війни в порівнянні з військами НАТО. За словами експерта, у військових академіях навчають війнам, які відбулися багато років тому, але війни постійно змінюються. На думку експерта, рейтинги найсильніших армій світу, які часто публікують відомі аналітичні центри нашої планети, не завжди відповідають реаліям. Зокрема, в них армія РФ вважається другою у світі, а українська посідає лише 20-ту сходинку, проте за чотири роки повномасштабної війни Росії проти України росіянам хизуватися особливо нема чим.

