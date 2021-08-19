Виплата одноразової допомоги буде проведена органами соціального захисту.

Міністерство соціальної політики направило в регіони кошти на виплату допомоги для дітей з багатодітних малозабезпечених сімей.

Про це повідомляє прес-служба відомство.

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Зазначається, що для виплати допомоги виділено 290 млн грн на майже 145 тис.дітей.

"Урядом введена в 2021 році виплата одноразової грошової допомоги на дітей з багатодітних малозабезпечених сімей для підготовки до навчального року в сумі 2 тис.грн на кожну дитину станом на 1 серпня 2021 року у віці 6 – 18 років (включно)", - йдеться в повідомленні.

Виплата одноразової допомоги буде проведена органами соціального захисту населення без звернення батьків.

Допомога багатодітним сім'ям:

У липні прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров заявив про плани уряду виділити малозабезпеченим і багатодітним сім'ям по 2 тис.грн на дитину до нового навчального року.

Автор: Катерина Жирій