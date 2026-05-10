Який сірник перетягнути, що рівність стала правильною: тест для перевірки IQ за 10 секунд

У цьому завдання є кілька варіантів відповіді.

Хоча часом головоломки з сірниками і складні, але вони користуються величезною популярністю. Це й не дивно, адже вирішувати їх не лише цікаво, а й дуже корисно.

Під час вирішення розумових задачок вам доводиться тримати в голові купу деталей, варіантів та умов одночасно. Це ідеальне тренування для памʼяті. Крім того, наш мозок має властивість нейропластичності, а кожна нова нетипова задача – це створення нових звʼязків між нейронами.

Ви в грі?

На зображенні нижче ви побачите математичний вираз 9+5=9. У ньому є помилка, яку ви маєте виправити. Для цього ви можете переставити лише один сірник. Який і куди саме – вам і належить зʼясувати.

Але є ще один момент – час на відповідь буде обмежений. У вас лише 10 секунд на розвʼязання цієї головоломки.

Готові? Час пішов!

У світі контенту ми звикли до швидкого дофаміну від скролінгу соцмереж. Головоломки ж дарують так званий дофамін переможця. Коли пазл нарешті складається, мозок отримує потужний сигнал задоволення від подолання труднощів. Це знижує рівень стресу та виховує когнітивну витривалість – здатність не здаватися, коли щось не виходить одразу.

Відповідь на головоломку

Одне з можливих вирішень цієї головоломки передбачає перетворення першої 9 на цифру 3. Зайвий сірник треба було підставити до другої девʼятки, утворивши з неї 8. Тоді ви б отримали вираз 3+5=8.

Або ж ви могли піти іншим шляхом – перетворити першу 9 на 3, але зайвий сірник підставити вже до 5, аби утворити цифру 6. У підсумку ви б отримали вираз 3+6=9. І він теж був би правильним з математичної точки зору.

