Коли росіяни планують вийти на околиці Краматорська: в ЗСУ назвали дату

Ворог намагається підсилити свої підрозділи і технікою, і особовим складом.

Росіяни планують посилити штурми на Краматорському напрямку, адже командування поставило їм завдання до кінця травня вийти на околиці Краматорська. Про це на каналі "Армія – Медіа Сил оборони України" розповіла речниця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Ольга Косенко.

За її словами, зараз активність ворога на згаданому напрямку дуже низька, однак Силам оборони відомо, що він намагається підсилитися.

"Крім накопичення важкої техніки, ворог намагається підсилити свої підрозділи у зоні відповідальності 56 бригади двома свіжими батальйонами. За даними розвідки, скоріше за все буде намагатися штурмувати Краматорський напрямок біля населених пунктів Майське і Віролюбівка", - зазначила Косенко.

Як повідомила речниця, за даними тієї ж розвідки, росіяни планують вийти на околиці Краматорська до 30 травня.

"Але, як знаємо, такі "фантастичні" плани у них не вперше. Скоріше за все, усе закінчиться як завжди: командування на місцях відзвітує вищому командуванню, що вони досягли якихось успіхів, а насправді їхнє форсування далеко не таке активне, як би їм цього хотілося", - додала військовослужбовиця.

Плани РФ щодо Донбасу

Раніше УНІАН писав, що Росія націлилася на чотири міста-фортеці на сході України: Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ і Краматорськ. Ця лінія є основою оборони України на сході. На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), у 2026 році окупантам це не вдасться. Мовляв, навіть якщо припустити, що обставини гратимуть на руку російській армії, досягти поставленого завдання вона зможе не раніше 2027-2028 року.

Як пояснював співзасновник Deep State Роман Погорілий, Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка є останніми великими незахопленими населеними пунктами Донеччини, і вони будуть відігравати роль в подальших подіях. "Для них це просто глобальна масштабна задача. Вони будуть рухатися там, де буде можливість. Знайдуть слабке місце – відправлять туди ресурси. Поставлять собі задачу взяти населений пункт – відправлять туди ресурси максимальні", - зазначав експерт. У зв'язку з цим він попередив, що Україну чекають дуже непрості часи.

