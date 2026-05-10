Постійно згадував про СРСР: в ISW вказали на важливий момент у промові Путіна

Путін усвідомлює проблеми, з якими стикається російське населення внаслідок війни.

У своїй промові з нагоди Дня перемоги 9 травня російський лідер Володимир Путін продовжив давні спроби представити Росію як спадкоємицю статусу "наддержави" Радянського Союзу та позиціонувати себе як наступника Сталіна. Він також підкреслив, що єдність Росії робить її сильною, і що фронт і тил повинні об’єднатися для підтримки війни.

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, Путін використав День Перемоги, щоб представити війну в Україні як аналог ролі Радянського Союзу у Другій світовій війні для нинішнього покоління росіян.

В ISW звертають увагу, що акцент Путіна на тому, як народу Радянського Союзу довелося перенести нестатки заради вищої мети, демонструє його обізнаність про зростаючі проблеми, які відчуває російське населення внаслідок війни.

"Кількість жертв наближається до одного відсотка від загальної чисельності населення Росії, росіяни все більше несуть фінансові втрати від війни, а Кремль посилює цензуру та обмеження на використання мобільного зв'язку. Путін намагається переконати росіян прийняти ці постійно зростаючі проблеми як необхідний захід для перемоги над великим злом", – зазначають аналітики.

При цьому наполеглива вимога Путіна провести парад Перемоги, незважаючи на загрозу українських ударів, демонструє його небажання прийняти реалії нинішньої ситуації на полі бою.

Як зазначається у звіті, вимоги Путіна про припинення вогню на час параду були спробою продемонструвати силу та контроль у Росії, і при цьому уникнути незручності від потенційних українських ударів під час таких урочистостей.

"День Перемоги – головне російське патріотичне свято... і наполеглива вимога Путіна провести парад, незважаючи на ризик ескалації, підкреслює відчайдушне прагнення Путіна повернути Росії ту велич, яка, на його думку, була у Радянського Союзу", – зазначають аналітики.

Парад Перемоги в Москві

Нагадаємо, парад на Красній площі тривав усього 45 хвилин і пройшов без демонстрації військової техніки.

У результаті, як пише військовий аналітик Хеміш де Бретон-Гордон, це стало визнанням стратегічного виснаження Росії. Також важливим моментом стала відсутність цього року глави Китаю Сі Цзіньпіна, що показує, що Китай все більше усвідомлює ризики від підтримки Росії у війні.

І хоча Путін спробував звернутися до міфології "Великої Вітчизняної війни", але це порівняння лише показало різке ослаблення російських звичайних збройних сил.

