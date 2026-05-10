Росія вперше показала крилату ракету 'Герань-5': чим вона небезпечна

У мережі порівнюють її з українською "Фламінго".

Росія на "параді перемоги" 9 травня вперше показала свою нову крилату ракету "Герань-5", яку вже використовувала для ударів по Україні. Як пишуть аналітики Defense Express, кадри ракети ймовірно були зняті з пускового майданчику, який розташований в Орловській області.

Як зазначають аналітики, у мережі "Герань-5" вже порівняли з українською FP-5 "Фламінго" чи німецькою "Фау-1". Водночас у порівнянні з "Фламінго" російська "Герань-5" має менші розміри, значно меншу бойову частину (90 кг проти 1-тонної БЧ FP-5) і втричі меншу дальність - 1000 км.

При цьому фактично нова російська розробка є "копією копії". Так, аналітики зазначають, що російські фахівці надихалися розробкою Ірану під назвою Karrar, зокрема, скопіювали рішення по розташуванню крил, хоча вони й отримали дещо іншу форму. При цьому сам іранський Karrar цілком можна назвати копією американського дрона-мішені MQM-107 Streaker, зауважують у Defense Express.

Чим "Герань-5" небезпечна для України

Зазначається, що росіяни озброїли свою крилату ракету ракетою "повітря-повітря", це буде Р-73.

При цьому завдяки реактивному двигуну, який дозволяє ракеті розвивати швидкість орієнтовно до 600 км/год, "Герань-5" є загрозою у тому числі у контексті перевантаження засобів протиповітряної оборони у випадку її більш-менш масового виробництва, підкреслюють аналітики.

Також у Defense Express вказують, що "Герань-5" була створена з компонентів, максимально уніфікованих з іншими зразками цієї лінійки, при цьому залучені як китайські комплектуючі, включно із двигуном, так і компоненти виробництва західних країн, зокрема, США чи Німеччини.

Для навігації на цю крилату ракету встановлюється антена "Комета", водночас нещодавно Сили оборони України уразили завод "ВНИИР-Прогресс", що виробляє цю деталь.

Герань-5 - що відомо про нову російську зброю

Як зазначав Сергій "Флеш" Бескрестнов, новий російський дрон "Герань-5" – це чергова спроба реалізації бюджетної крилатої ракети замість реактивного "Шахеда". На його думку, основна причина його створення – пошук рішення проти сучасних антишахедних рішень України.

Експерт Анатолій Храпчинський розповів УНІАН, що за швидкістю й бойовими можливостями вони наближаються до крилатих ракет і можуть запускатися з пікапів та тактичної авіації.

