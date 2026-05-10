ISW про 'перемирʼя': Бої не припинялися, а Росія скористалась паузою

Попри оголошене перемир’я бойові дії на фронті тривають, а російська армія використовує паузу для ротацій, перекидання резервів та підготовки до нових наступів.

Попри оголошене триденне перемир’я з 9 по 11 травня, бойові дії на фронті не припинилися. Російські та українські війська продовжують наступальні операції по всій лінії зіткнення, хоча інтенсивність боїв дещо знизилася. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом 9 травня на фронті відбулося 51 бойове зіткнення. Також російські окупаційні війська продовжували обстріли Харківської та Херсонської областей. У Міноборони РФ тим часом заявили про нібито майже 9 тисяч "порушень перемир’я" з боку України.

Аналітики ISW зазначають, що дані з України, Росії та супутникової системи NASA свідчать про зниження інтенсивності бойових дій, особливо на півночі України. Водночас повного припинення вогню не відбулося.

В Інституті наголосили, що перемир’я не мало чітких умов та механізмів контролю. Єдиною публічно озвученою деталлю було те, що Україна не завдаватиме ударів по Червоній площі під час військового параду в Москві – і Київ цієї умови дотримався.

В ISW підкреслили, що взаємні звинувачення сторін та продовження локальних боїв демонструють: будь-яке припинення вогню без міжнародного моніторингу, визначених процедур вирішення спорів і відведення військ навряд чи матиме довготривалий ефект.

Росія проводить ротації та готується до нових наступів

Аналітики також зафіксували, що російська армія використовує зниження інтенсивності боїв для ротацій, перекидання підкріплень і покращення логістики.

За даними українських військових джерел, окупанти укріплювали позиції на Куп’янському, Лиманському та Слов’янському напрямках, а також на півночі Харківської області.

Крім того, 7-й корпус швидкого реагування повідомив про перекидання підрозділів 90-ї танкової дивізії РФ у район Покровська. Також російські сили змогли закріпитися на північний захід від Лимана у районах, де раніше просуванню заважали українські безпілотники.

В Інституті вивчення війни припускають, що 10 та 11 травня російські війська продовжать перегрупування та накопичення резервів, щоб після завершення "перемир’я" відновити активніші наступальні дії.

Нагадаємо, 8 травня після російських погроз масованого удару по Києву та українських атак по цілях у тилу РФ президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість щодо перемир’я між Україною та Росією на період 9–11 травня за посередництва США.

Президент України Володимир Зеленський також підтвердив домовленість і повідомив про підготовку обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".

Згодом український лідер видав іронічний указ-дозвіл Росії провести 9 травня парад на Красній площі. Далі в указі сказано, що з 10 ранку 9 травня за київським часом "квадрат Красної площі" буде "виключений з планів застосування української зброї".

