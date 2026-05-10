У Маямі відбулися таємні переговори між США та Катаром щодо угоди з Іраном, – Axios

Катар, Пакистан, Єгипет, Туреччина та Саудівська Аравія працюють у тандемі, щоб досягти угоди.

Держсекретар США Марко Рубіо та посланець Білого дому Стів Віткофф зустрілися в суботу в Маямі з прем'єр-міністром Катару Мохаммедом бін Абдулрахманом аль-Тані в рамках переговорів про припинення війни з Іраном. Про це пише Axios, посилаючись на обізнані джерела.

Як зазначає видання, США та Іран ведуть переговори щодо меморандуму про припинення війни та створення основи для більш детальних переговорів. При цьому, хоча Пакистан є офіційним посередником між США та Іраном з початку війни, але Катар також відіграє ключову роль у посередництві між сторонами, і, за словами американських чиновників, Білий дім вважає їх особливо ефективними в переговорах.

Повідомляється, що Аль-Тані напередодні зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Вашингтоні. Він мав негайно повернутися до Дохи, але змінив свої плани і вирушив до Маямі. Перебуваючи там, він зателефонував міністру закордонних справ Саудівської Аравії, щоб обговорити зусилля з посередництва.

За даними джерел, зустріч була присвячена шляхам досягнення меморандуму про взаєморозуміння щодо припинення війни. При цьому одне з джерел заявило, що Катар, Пакистан, Єгипет, Туреччина та Саудівська Аравія працюють у тандемі, щоб домогтися угоди.

"Посередники закликають обидві сторони до деескалації та зосередження на досягненні угоди".

Водночас станом на полудень суботи США все ще очікують відповіді Ірану на меморандум, зазначає Axios.

Раніше ЗМІ писали, що Білий дім близький до укладення з Іраном односторінкового меморандуму про взаєморозуміння, покликаного покласти край конфлікту та закласти основу для більш детальних переговорів щодо ядерної програми.

Зазначається, що ймовірна угода передбачає, що Іран введе мораторій на збагачення урану, США знімуть санкції та розблокують мільярди заморожених іранських коштів, а обидві сторони знімуть обмеження на транзит через Ормузьку протоку.

