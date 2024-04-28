Зазначається, що економічна ситуація в Північній Кореї поліпшується.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про готовність до війни, але перед його країною стоїть більш прозаїчне завдання - побудувати обіцяні заводи. Пхеньян намагається вирішити свої економічні проблеми за рахунок Російської Федерації.

Видання Financial Times пише, що Кім Чен Ин поставив амбітний план побудувати по заводу в кожному з 200 округів країни за наступні 10 років. Оскільки багато з наявних заводів Північної Кореї вже працюють на межі своїх потужностей, експерти скептично ставляться до того, що обрана політика регіонального розвитку 20x10 принесе плоди.

Дружба Москви і Пхеньяна

Зазначається, що амбіції і незвичайна готовність Кіма позначити конкретні показники успіху відображають зростаючу впевненість у собі в результаті "дружби" з Володимиром Путіним.

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"Війна в Україні виявилася скарбом для Північної Кореї", - сказав Пітер Ворд, науковий співробітник аналітичного центру Інституту Седжона в Сеулі. "Після багатьох років серйозних проблем для простих північнокорейців під час пандемії коронавірусу Кім, схоже, сповнений рішучості використати частину своїх непередбачених доходів для підвищення рівня життя та розширення промислової бази"

Москва наклала вето на мандат комісії ООН з контролю за дотриманням санкцій проти Північної Кореї, фактично зруйнувавши головну опору режиму санкцій. Крім того, російські порти використовуються підсанкційними танкерами КНДР для своєї нафти і нафтопродуктів, очевидно, як плата за артилерійські снаряди для війни проти України.

Крім того, активізувалася співпраця Північної Кореї та Росії у сфері логістики - обговорювали нові залізничні, поромні та автомобільні маршрути. За повідомленнями північнокорейських державних ЗМІ, Росію відвідала делегація з КНДР на чолі з високопоставленим чиновником сільського господарства.

Економіка Північної Кореї

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що економічна ситуація в Північній Кореї "значно покращилася" впродовж останніх місяців завдяки постачанню продовольства, сировини і нафтопродуктів із РФ.

У 2023 році центробанк Південної Кореї підрахував, що у 2022 році економіка Північної Кореї скорочується третій рік поспіль, водночас реальний ВВП становив 24,64 мільярда доларів, що відповідає річному ВВП на душу населення в розмірі 1123 доларів, що приблизно в 30 разів менше, ніж у Південній Кореї.

Економіка, яка значною мірою залежить від виробництва вугілля, бетону і промислових пластмас, підтримується на плаву завдяки продовольству, паливу і добривам із сусіднього Китаю.

Ресурси держави, що поповнюються за допомогою контрабанди і крадіжки криптовалюти, спрямовують на армію і Пхеньян, а провінційні райони повинні самостійно подбати про себе. Прості північнокорейці виживуть завдяки дрібному фермерству і дрібній ринковій діяльності.

На даний момент ініціатива Кіма щодо заводів "20x10" отримала енергійний початок. За повідомленнями державних ЗМІ, за шість днів березня відбулося 13 церемоній закладання фундаменту. На думку Ворда, Кім Чен Ин, імовірно, віддасть пріоритет виробництву паперу, мила, перероблених харчових продуктів та одягу, які традиційно імпортуються з Китаю. Також він вказав, що "оскільки багато хто з наявних заводів уже працюють на межі своїх потужностей, будувати ще 200 нераціонально".

Бенджамін Кацефф Зільберштейн, експерт із північнокорейської економіки Шведського інституту міжнародних відносин, вважає, що Кім намагається повернутися до заступництва двох країн, тому зміцнює партнерство з РФ і знижує залежність від Китаю.

Північна Корея - останні новини

Країна-ізгой шукає "друзів" серед тоталітарних країн. Наразі найближчими Пхеньяну стали Пекін і Москва, від яких він залежить у багатьох питаннях, зокрема й у продовльствія. Кім Чен Ин буквально кинув своє населення напризволяще, зосередившись на виробництві ракет із сумнівними характеристиками.

При цьому The Wall Street Journal писало, що за останні п'ять років у КНДР розробили нову зброю, призначену для ведення регіональних війн, а в січні Кім Чен Ин відмовився від політики возз'єднання з Південною Кореєю і поставив перед собою більш агресивні цілі.

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