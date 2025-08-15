Серед біженців з України стало більше чоловіків.

У червні 2025 року кількість українців, які перебувають під тимчасовим захистом у Польщі, зросла ще на 5,6 тисячі осіб — до 992,5 тис., що є найбільшим місячним приростом серед усіх країн Європейського Союзу. Про це повідомляє аналітичний центр міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.

За даними центру, хоча темпи зростання уповільнилися порівняно з червнем 2024 року, коли українська громада збільшилася на 12,5 тис. осіб, Польща зберігає друге місце в ЄС за кількістю українців під цим статусом після Німеччини (біля 1,2 млн осіб) та залишається домівкою для 23% усіх українців, які отримали тимчасовий захист у Європі. Загалом, за даними Євростату, станом на 30 червня у ЄС під тимчасовим захистом перебувало понад 4,3 млн громадян України.

"За рік кількість українців на тисячу поляків збільшилася з 26 до 27. Ці дані свідчить про те, що Польща зберігає привабливість для українців як місце тимчасового або навіть довгострокового проживання. Крім того, рішення Європейської Ради про продовження дії тимчасового захисту до 4 березня 2027 року дає українцям у Польщі більше впевненості у завтрашньому дні, а також можливість планувати навчання, роботу чи інтеграцію у місцеві громади", — зазначає директор аналітичного центру Gremi Personal Юрій Григоренко.

Відео дня

Аналітики центру також звертають увагу, що зростання кількість українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС, супроводжується змінами у демографічному складі. Так, частка жінок у структурі біженців знизилася з 45,6% до 44,7%, а чоловіків, навпаки, зросла – з 22% до 24,1%.

Григоренко зазначив, що зростання частки чоловіків у країнах Євросоюзу може бути пов’язане з тим, що після перших років війни українські чоловіки, які мали право на виїзд (багатодітні батьки, люди з інвалідністю, літні чоловіки), частіше приєднуються до своїх сімей у ЄС.

"Крім того, якщо перші хвилі виїзду були переважно вимушеними та мали захисний характер (жінки з дітьми тікали від небезпеки), то тепер більше українців виїжджають через економічні причини — пошук роботи чи стабільніших умов життя. Проте фактор обстрілів мирних міст росією теж не можна виключати — збільшення їх інтенсивності знову змушує українців виїздити за межі України", — сказав директор центру Gremi Personal.

Він також звернув увагу, що у структурі тимчасових біженців зберігається висока доля дітей (понад 31%), що у довгостроковій перспективі може створювати ризики неповернення частини сімей в Україну після завершення війни.

"Тривала присутність значної кількості жінок і дітей за кордоном створює ризики депопуляції та "втрати покоління". А поступове збільшення частки чоловіків може свідчити про закріплення сімей у ЄС і потенційне зниження шансів на їхнє повернення до України після війни", — резюмує аналітик.

Біженці з України – останні новини

За даними Євростату, близько 4,31 мільйона осіб, які виїхали з України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, мають статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу. Серед країн ЄС найбільше українців зі статусом тимчасового захисту прийняли Німеччина - 1 196 645 осіб (27,8% від загальної кількості), Польща - 992 505 (23%) та Чехія - 378 420 (8,8%).

Десятки тисяч українських біженців в США почнуть втрачати правовий захист вже 15 серпня, якщо адміністрація президента Дональда Трампа не вживе заходів, через що вони стануть вразливими до можливого арешту та депортації. За оцінками, 120 тисяч українців, які втекли до США за останні два роки, почнуть поступово втрачати гуманітарний захист, через що виникнуть проблеми з роботою.

Вас також можуть зацікавити новини: