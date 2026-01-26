Порожні будівлі переобладнають під квартири для переселенців: названо перші області

Планується відібрати порожні будівлі в Київській, Івано-Франківській та Полтавській областях.

Міністерство розвитку громад та територій України спільно з міжнародною організацією Habitat for Humanity створюватиме у порожніх будівлях соціальне житло для переселенців та тих, хто найбільше потребує соціального захисту.

Як повідомляє пресслужба відомства, у межах проєкту планують визначити, як саме використовувати вільні будівлі для житла, створити основу для інвестування в доступне та стале житло, а також підтримати внутрішньо переміщених осіб і вразливі групи населення.

План реалізації проєкту:

Відео дня

лютий-березень - відбір об’єктів нерухомості та польові інспекції 60-70 будівель у трьох пілотних областях: Київській, Івано-Франківській та Полтавській. Також буде створено базу даних з географічними координатами, сумісну з цифрової інформаційно-аналітичною житловою системою для ВПО;

квітень-травень - підготовка детальних інвестиційних пропозицій для 10-15 відібраних об’єктів. Паралельно буде сформовано практичний набір інструментів і рішень для переобладнання порожніх будівель у житло.

"Ми розглядаємо пілотні проєкти щодо соціального житла за участі громад, міжнародних донорів і благодійних організацій як важливі тестові моделі. Вони дозволяють перевірити різні підходи - фінансові, управлінські, соціальні - перед масштабуванням на національному рівні. Також на основі цього досвіду ми готуємо законопроєкт про соціальне житло", - зазначила заступниця міністра Наталія Козловська.

Проєкт базується на законі №4080, який передбачає додаткові механізми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

Житло в Україні - останні новини

У липні 2025 року Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт "Про основні засади житлової політики", який дає старт масштабній житловій реформі в Україні. Для громадян із низьким доходом має бути запроваджено два формати тимчасового житла - соціальна оренда та оренда з правом викупу.

У січня 2026 року Рада ухвалила у другому читанні та в цілому закон про основні засади житлової політики, який скасовує чинний в Україні Житловий Кодекс 1983 року та змінює радянські правила функціонування житлової сфери.

Вас також можуть зацікавити новини: