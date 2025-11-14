За словами Федорова, до кінця 2025 року в Україні планується офіційний запуск Starlink Direct To Cell.

Віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у разі повного знеструмлення українці зможуть залишатися на зв’язку понад шість годин. Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив під час конференції НКЕК "Stay connected 25".

"Вже близько 92% базових станцій працюють понад шість годин без енергопостачання. Це колосальний результат", - сказав Федоров.

За його словами, сталий інтернет і масштабування сучасних технологій оптичного інтернету xPON є ще одним важливим треком розвитку. Україна вже двічі поспіль стала першою у світі за стабільністю покриття фіксованого інтернету.

Відео дня

"Ми також серед перших країн у світі, хто тестує інноваційний звʼязок Starlink Direct To Cell. Офіційний запуск відбудеться вже до кінця 2025 року", - додав міністр.

Зазначимо, що мова про технологію, яка дозволяє мобільним телефонам підключатися безпосередньо до супутників Starlink, що забезпечує зв'язок навіть там, де немає покриття.

Також Федоров додав, що незабаром в Україні відбудеться пілотний запуск нової технології зв'язку 5G.

Звʼязок в Україні - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що 10 листопада Мінцифри запропонувало українцям здавати в оренду власні генератори для живлення базових станцій мобільних операторів під час відключень світла. За це у відомстві обіцяють платити гроші, але громадяни матимуть самостійно обслуговувати генератор та забезпечувати його паливом.

Енергетичний експерт Генадій Рябцев розповів УНІАН, що це не лише допоможе підтримати зв’язок під час відключень, а й дасть можливість трохи заробити.

Раніше повідомлялося про збільшення звернень від жителів прифронтових і прикордонних регіонів щодо погіршення мобільного звʼязку в Україні.

В більшості випадків погіршення чи відсутність зв’язку та інтернету виникала через руйнування або пошкодження обладнання базових станцій або нестабільне електроживлення внаслідок обстрілів.

Вас також можуть зацікавити новини: