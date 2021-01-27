Для зв'язку з потенційними цілями зловмисники використовували ряд різних платформ, включаючи Telegram, LinkedIn і Discord.

Співробітники Google Threat Analysis Group стверджують, що хакери з Північної Кореї націлилися на окремих дослідників у сфері безпеки.

Про це повідомляє The Verge.

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Як пише видання, кампанія викликає тривогу тим фактом, що в ній використовуються незахищені уразливості ОС Windows 10 і браузера Chrome.

Для зв'язку з потенційними цілями зловмисники використовували ряд різних платформ, включаючи Telegram, LinkedIn і Discord.

За даними Google, хакери створили блог про кібербезпеку і серію облікових записів у Twitter. Блог був присвячений опису вразливостей, відомості про які вже були загальнодоступними. Тим часом в акаунтах Twitter були розміщені посилання на блог, а також інші передбачувані експлойти.

За даними Google, принаймні, один з передбачуваних експлойтів був фальшивим. У компанії виявили кілька випадків зараження комп'ютерів дослідників при простому відвідуванні блогу хакерів.

Google не повідомляє яка мета хакерської кампанії, проте зазначає, що цілі працюють над дослідженням вразливостей. Як пише видання, це говорить про те, що зловмисники можуть намагатися дізнатися більше про невідомі громадськості вразливості. Отримані знання надалі вони можуть використовувати для здійснення майбутніх атак.

Google: історія конфлікту

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Автор: Олена Коваленко