Майже всі сайти, які постраждали від кібератаки минулого тижня, вже працюють.

Хакери продовжують атакувати веб-ресурси органів державної влади.

Про це повідомляє прес-служба Держспецзв’язку.

"Станом на 14:00 сьогоднішнього дня відновили роботу майже всі сайти, які постраждали від кібератаки на державні інформаційні ресурси в ніч на п'ятницю (14 січня). Розслідування та робота над відновленням решти ресурсів триває", - зазначається у повідомленні.

Версія щодо використання програми-вайпера, що знищує дані, перевіряється. Для цього Держспецзв'язку взаємодіє з компанією Майкрософт у рамках укладеної влітку угоди про співробітництво Government Security Program.

Читайте такожМасова кібератака на Україну: СБУ розслідує причетність спецслужб РФ"Водночас вже зараз можна стверджувати про значно вищу складність атаки, ніж модифікація стартової сторінки веб-сайтів. Низка зовнішніх інформаційних ресурсів було знищено зловмисниками в ручному режимі. Стислі терміни реалізації атаки свідчать про координацію дій хакерів та їхню чисельність", - заявили у відомстві.

Зараз відпрацьовується версія щодо комбінації трьох векторів атаки: supply chain attack та експлуатація вразливостей OctoberCMS та Log4j.

"Також, починаючи з п'ятниці, фіксуються DDOS-атаки на низку постраждалих органів державної влади. Робоча група залучила міжнародних експертів з метою достовірного встановлення джерела походження атаки", - повідомили у Держспецзв’язку.

Масова кібератака на українські сайти: що відомо

В ніч на 14 січня було скоєно хакерську атаку на ряд українських урядових сайтів, зокрема Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти і науки, Держслужби з надзвичайних ситуацій та інші. Загалом було атаковано понад 70 державних веб-сайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання.

СБУ розслідує причетність російських спецслужб до кібератаки.

У Держспецзв'язку заявили, що це була наймасштабніша атака на урядові веб-ресурси за останні чотири роки.