Засновник Telegram Павло Дуров повідомив про те, що месенджер залучив $1 млрд продавши облігації великим інвесторам.
Відповідний пост він опублікував у себе в каналі.
Читайте такожTelegram хоче залучити $1 мільярд в обхід біржі
"Це дозволить Telegram продовжити глобальне зростання, зберігаючи при цьому свої цінності та незалежність. Ці ресурси також будуть підживлювати стратегію монетизації", - зазначив Дуров.
Також він підкреслив, що кінцева мета Telegram — стати фінансово стійким проектом.
Найбільшими інвесторами в бонди Telegram стали два фонди з ОАЕ - Mubadala та Abu Dhabi Catalyst Partners. Як оголосили компанії у своїй заяві, вони вклали в проект по $75 млн.
Як пише Reuters, після отримання інвестицій від цих фондів Telegram відкриє офіс в Абу-Дабі. У сукупності Mubadala та Abu Dhabi Catalyst Partners стали найбільшими інвесторами в Telegram. Повідомляється, що половину емісії викупили глобальні інвестфонди, а решту 50% месенджер розмістив у європейських і російських фондів і банків.
Основні інвестори
Abu Dhabi Catalyst Partners-спільне підприємство Mubadala з американською інвестиційною компанією Falcon Edge Capital.
Фонд Mubadala є другим за величиною державним інвестором ОАЕ після інвестиційного управління Абу-Дабі.
Що цьому передувало
- Станом на 12 січня 2021 року Telegram став другим за кількістю завантажень додатком в США.
- Зростання популярності Telegram відбулося на тлі блокування акаунтів президента Дональда Трампа в Facebook і Twitter, а також відключення соцмережі Parler, популярної у його прихильників.
- На початку січня 2021 року WhatsApp ввів нову політику конфіденційності, що могло викликати перехід частини користувачів на альтернативні месенджери.
- Станом на 15 січня 2021 року інвестори оцінили Telegram у $30 мільярдів.
- 18 лютого 2021 року стало відомо про те, що Telegram хоче залучити $1 мільярд в обхід біржі.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram