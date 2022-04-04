Також українські оператори переказали понад 25 млн грн благодійним фондам.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України українські оператори надали безоплатно мобільних послуг для мільйонів українців на понад 600 млн грн та переказали понад 25 млн грн благодійним фондам.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram.

"Мобільні оператори з початку війни надали безкоштовно мобільних послуг на більше ніж 600 мільйонів гривень для мільйонів людей, перевели понад 25 мільйонів благодійним фондам", - йдеться в повідомленні.

Федоров також зазначив, що для підтримки бюджету оператори сплатили авансом податки. Зокрема, "Київстар" - 1,1 млрд грн, lifecell - 35 млн грн, Vodafone - 58 млн грн.

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