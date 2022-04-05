Більшість компаній, які відверто ширять кремлівську пропаганду, перебувають під санкціями України з 2018 року.

Національна рада звертається до СБУ і РНБО про сприяння у внесенні російських телеканалів до п’ятого санкційного списку Євросоюзу.

Про це повідомляє прес-служба Нацради.

Зазначається, що більшість компаній, які відверто ширять кремлівську пропаганду, перебувають під санкціями України з 2018 року, а отже, їх включення до санкційних списків ЄС цілком можливе і доречне.

Після того, як вони опиняться під європейськими санкціями, понад 70 мільйонів російськомовних мешканців Європи, які сьогодні є потенційною аудиторією російського пропагандистського телебачення, будуть позбавлені колосального інформаційного тиску, що відбувався протягом десятиліть і триває й до нині.

Якщо до заклику Національної ради прислухаються, то відбудуться незворотні зміни, а саме:

європейські супутникові оператори, які досі надають російській пропагандистській машині свої потужності для розповсюдження некодованих телеканалів, будуть змушені припинити виконання своїх комерційних зобов’язань і вимкнути трансляцію,

європейські провайдери програмних послуг також втратять можливість ретранслювати пропагандистські сигнали у своїх мережах,

світові провайдери інтернет-сервісів на кшталт Google, Apple, Netflix заблокують інтернет-мовлення російських пропагандистських медіа на власних ресурсах принаймні для території Європи.

Нижче наводимо перелік медійних компаній і ресурсів країни-агресора, що перебувають під українськими санкціями, а також розширений перелік російських пропагандистських ресурсів.