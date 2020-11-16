У 2021 році на розвиток регіональних аеропортів України має бути передбачено 3 мільярди гривень.

Держагентство інфраструктурних проектів (Укрінфрапроект) розпочало серію зустрічей з керівництвом регіональних аеропортів України для підготовки програми розвитку регіональних повітряних гаваней на 2021 рік.

Про це повідомляє ЦТС.

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На даний момент вже відбулася зустріч з керівництвом аеропортів Херсон та Черкаси, на 16 листопада заплановані переговори з керівниками аеропортів Вінниця та Рівне.

На розвиток регіональних аеропортів України держбюджетом на 2021 рік має бути передбачено 3 млрд грн.

На держпідтримку в 2021 році можуть розраховувати 10 аеропортів: Херсон, Черкаси, Рівне, Вінниця, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, Полтава, Одеса та Дніпро.

Аеропорт в Закарпатті

8 вересня 2020 року Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив про те, що будівництво нового аеропорту у Закарпатті передбачає залучення інвестицій до 4 мільярдів гривень, при цьому злітно-посадкова смуга буде побудована на кошти держави, а термінал на кошти приватного інвестора.

25 вересня 2020 року Міністерство інфраструктури заявило про те, що планує будівництво нового аеропорту в Закарпатті.

Станом на 6 листопада 2020 року кількість місць для будівництва аеропорту у Закарпатті скоротилася до двох.

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Автор: УНІАН