Власник автомобіля на європейських номерах на знак протесту спалив свою машину. Він обурився штрафами для "євробляхерів".
Відповідне відео з'явилося сьогодні ввечері на сторінці організації "Авто Євро сила" у Facebook.
Автори публікації звинуватили нардепа Олександра Ковальчука, який нібито прописав у своєму законі, що "авто нижче "євро 2" не може бути ні розмитнено, ні вивезено з України".
"Якщо людина хоче вивезти євробляху за кордон, митники пишуть штраф 170 тисяч гривень. І це не дивлячись на те, що Ковальчук обіцяв не більше 8500 гривень. Тобто це звичайний капкан Ковальчука", - йдеться у повідомленні.
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Автор також стверджує, що людина, яка бажає розмитнити авто вартістю $500, має заплатити за розмитнення $1000 та ще $500 за брокера+сертифікацію+документи+сервісний центр МВС. Загалом це втричі більше за вартість авто. В іншому випадку загрожує штраф у 170 тисяч гривень, стверджує автор.
"Я протестую, це мій протест владі", - заявив власник Opel, який спалив його й записав процес на відео.
Закон про розмитнення авто
- 12 травня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закони, що спрощують процедуру розмитнення авто на єврономерах.
- 15 червня 2021 року в Україні набули чинності нові правила розмитнення "євроблях".
Пільгова ставка
Вживані автомобілі з європейською реєстрацією старше п'яти років, які були ввезені на територію України до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.
Сума акцизу
- Сума акцизу залежить від віку автомобіля, обсягу і типу двигуна і не буде залежати від вартості.
- Такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом.
- За пільговим механізмом може бути розмитнений один автомобіль однієї категорії одного власника.
На які авто не поширюються закони
- на ті, що не відповідають екологічним нормам;
- походять з держави-окупанта (держави-агресора);
- ввезені з тимчасово окупованої території України.