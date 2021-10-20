Чоловік обурився високою вартістю розмитнення.

Власник автомобіля на європейських номерах на знак протесту спалив свою машину. Він обурився штрафами для "євробляхерів".

Відповідне відео з'явилося сьогодні ввечері на сторінці організації "Авто Євро сила" у Facebook.

Автори публікації звинуватили нардепа Олександра Ковальчука, який нібито прописав у своєму законі, що "авто нижче "євро 2" не може бути ні розмитнено, ні вивезено з України".

"Якщо людина хоче вивезти євробляху за кордон, митники пишуть штраф 170 тисяч гривень. І це не дивлячись на те, що Ковальчук обіцяв не більше 8500 гривень. Тобто це звичайний капкан Ковальчука", - йдеться у повідомленні.

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Автор також стверджує, що людина, яка бажає розмитнити авто вартістю $500, має заплатити за розмитнення $1000 та ще $500 за брокера+сертифікацію+документи+сервісний центр МВС. Загалом це втричі більше за вартість авто. В іншому випадку загрожує штраф у 170 тисяч гривень, стверджує автор.

"Я протестую, це мій протест владі", - заявив власник Opel, який спалив його й записав процес на відео.

Закон про розмитнення авто

12 травня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закони, що спрощують процедуру розмитнення авто на єврономерах.

15 червня 2021 року в Україні набули чинності нові правила розмитнення "євроблях".

Пільгова ставка

Вживані автомобілі з європейською реєстрацією старше п'яти років, які були ввезені на територію України до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Сума акцизу

Сума акцизу залежить від віку автомобіля, обсягу і типу двигуна і не буде залежати від вартості.

Такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом.

За пільговим механізмом може бути розмитнений один автомобіль однієї категорії одного власника.

На які авто не поширюються закони

на ті, що не відповідають екологічним нормам;

походять з держави-окупанта (держави-агресора);

ввезені з тимчасово окупованої території України.

Автор: Віолетта Орлова