У російських регіонах на АЗС немає пального.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, російські регіони почали скаржитися на порожні АЗС.

Як повідомляють росЗМІ, з продажу зник і дизель, і бензин. Немає ані АІ-95, ані АІ-92, навіть за завищеними цінами. Відсутність пального відчувають в Краснодарському краї, Астраханській таі Волгоградській областях. Також пального немає на заправках в Новосибірській, Рязанській та Самарській областях, а також в Калмикії. Крім того, бензин зникає в окупованому Криму.

"Зараз працюємо на низьких залишках, практично з коліс по всіх видах пального. На окремих АЗС регіону немає АІ-92, АІ-95 і дизеля", - зазначила керуючий партнер мережі АЗС в Самарській області GP Vympel Катерина Савкіна.

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"Минулого місяця не вистачало АІ-95, тепер на деяких заправках немає АІ-92 і дизеля", - заявив гендиректор працюючого в тимчасово окупованій АР Крим ТОВ "Мосрегіонгаз" Герман Колотов, зазначивши, що проблема виникла через порушення терміну доставки вантажів залізницею. Нібито потяги з Центральної Росії з нафтопродуктами йдуть на кілька тижнів довше звичайних термінів, через що утворюється дефіцит.

Про дефіцит заявляють також аграрії, які скаржаться на відсутність дизельного пального.

Відсутність у продажу дизеля на заправках в південних регіонах підтвердив президент Асоціації вантажоперевізників "Вантажавтотранс" Володимир Матягін, зазначивши при цьому, що на окремих АЗС клієнтам спеціально говорять, що колонка з пальним зламана, зазначив він.

Що відбувається пальним в РФ

У травні 2023 року повідомлялося про те, що в РФ стрімко зростають ціни на АЗС.

14 серпня 2023 року мережа автозаправок ТЕС в окупованому Росією Криму попередила своїх клієнтів про можливий дефіцит бензину.

15 серпня 2023 року стало відомо про те, що в анексованому Криму закінчуються запаси бензину, а ціни ростуть як на дріжджах. Окупаційна адміністрація намагається заспокоїти місцеве населення і заявляє, що пального вистачає в повному обсязі, хоча насправді, запасів на півострові практично немає.

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