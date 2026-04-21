На Львівщині фура протаранила пасажирський потяг

В "Укрзалізниці" закликали водіїв бути уважнішими на залізничних переїздах.

Сьогодні, 21 квітня, вантажний автомобіль у Львівській області зіткнувся з локомотивом поїзда. Про це повідомляє пресслужба залізничного перевізника у своєму Telegram-каналі.

"Вчергове необережність водія на регульованому залізничному переїзді ледь не призвела до трагедії", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що вантажний автомобіль на Львівщині "не помітив" справної звукової та світлової сигналізації і зустрівся з локомотивом поїзда №64 Перемишль – Київ.

В УЗ повідомили, що, на щастя, обійшлося без постраждалих. Вагони не зазнали пошкоджень, а водій втік з місця події.

В пресслужбі "Укрзалізниці" вчергове закликали всіх людей за кермом бути уважнішими на залізничних переїздах.

Варто зазначити, що це не перший інцидент на залізниці. Так, 18 квітня у Вінницькій області пасажирський потяг "Інтерсіті+" сполученням Київ – Перемишль зіткнувся з тепловозом приватного кар’єру. Усі 576 пасажирів на борту та залізничники тоді не постраждали.

21 квітня залізнична компанія запустила нові дитячі купейні вагони, які пройшли капітально-відновлювальний ремонт та адаптовані для подорожей з дітьми. Перші три вагони вже пройшли повне переобладнання та курсуватимуть у складі двох поїздів.

З 25 квітня продаж квитків на залізницю в Україні відбуватиметься за новою системою динамічного ціноутворення. Ціна на квитки на потяг буде залежати від сезонності, дня тижня, завчасності придбання та заповненості маршруту.

Раніше повідомлялося, що через ворожі атаки РФ по пасажирським поїздам в "Укрзалізниці" змінили протоколи безпеки. Тепер потяги можуть зупиняти, а пасажирів евакуйовувати, щоб зберегти життя.

Вас також можуть зацікавити новини: