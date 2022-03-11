Air Astana (Казахстан) та Pegasus (Туреччина) скасовують рейси в Росію на вимогу страховиків.

Казахстанська авіакомпанія Air Astana скасовує рейси до Росії через проблеми зі страхуванням літаків.

Про це йдеться в заяві компанії.

Крім того, турецька авіакомпанія Pegasus оголосила про скасування всіх рейсів до Росії з 13 по 27 березня. Про це йдеться в заяві авіакомпанії.

"У зв'язку з операційними ризиками всі наші рейси в Росію припинені з 13 березня (включно) до 27 березня 2022 року", — йдеться в повідомленні.

Перевізники пропонують пасажирам безкоштовну заміну і повне повернення коштів.

Війна проти України: