Турецька авіакомпанія Pegasus оголосила про скасування всіх рейсів до Росії / фото ua.depositphotos.com
Казахстанська авіакомпанія Air Astana скасовує рейси до Росії через проблеми зі страхуванням літаків.
Про це йдеться в заяві компанії.
Крім того, турецька авіакомпанія Pegasus оголосила про скасування всіх рейсів до Росії з 13 по 27 березня. Про це йдеться в заяві авіакомпанії.
"У зв'язку з операційними ризиками всі наші рейси в Росію припинені з 13 березня (включно) до 27 березня 2022 року", — йдеться в повідомленні.
Перевізники пропонують пасажирам безкоштовну заміну і повне повернення коштів.
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