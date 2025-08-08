Глава МЗС Андрій Сибіга оголосив про тестовий рейс.

Столиці України та Румунії з'єднали прямим поїздом. 7 серпня потяг вирушив у свій перший рейс цим маршрутом у тестовому режимі.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції з главою МЗС Румунії Оаною Цою, передає РБК-Україна.

За словами українського дипломата, сторони обговорили перспективу транспортного коридору з грецького порту Александруполіс до Одеси через Болгарію і Румунію.

"Уже сьогодні (7 серпня, - УНІАН) у тестовому режимі, і мені це особливо приємно озвучити, запускається пряме залізничне сполучення між Києвом і Бухарестом", - заявив Сибіга.

При цьому він уточнив, що в тестовому режимі два спецвагони вирушили до Бухареста через Кишинів, а 8 серпня вони відправляться до Києва.

"З усіх західних сусідів, саме з Румунією Україна має найдовший кордон. Ми вдячні румунській стороні за швидкі темпи будівництва нового мосту через річку Тиса, і це дасть змогу вже зовсім скоро відкрити новий пункт пропуску Біла Церква - Сігету Мармацієй, а отже, посилити наше співробітництво між нашими країнами", - підсумував очільник МЗС України.

Поїзд Київ-Бухарест - що відомо

6 серпня румунські ЗМІ повідомили, що поїзд Київ-Кишинів-Бухарест відновлює рух у тестовому режимі. Так, у перший рейс поїзд виїде зі столиці України в ніч із 7 на 8 серпня і прибуде до Бухареста в ніч із 8 на 9 серпня.

У зворотному напрямку поїзд вирушить наступної ночі. На перший рейс квитки продавати не будуть, оскільки він буде тестовим.

