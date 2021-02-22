Європейський банк реконструкції та розвитку виділить 50 мільйонів євро на оновлення рухомого складу Київського метрополітену.
Читайте такожУ київському метро вирішили замінити усі двері: новий дизайн спричинив жваві дискусії в мережі (фото)Про це під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура" у Києві повідомив заступник голови ЄБРР в Україні Марк Магалецький.
"На цей час завершена підготовка й найближчими днями підпишемо фінансові угоди на 50 мільйонів євро на закупівлю нового рухомого складу для Київського метрополітену", - сказав він.
Також він зазначив, що завдяки допомозі ЄБРР 12 міст України за попередні роки закупили 450 одиниць нового електротранспорту, цього року планується поставка ще 150 одиниць.
Що цьому передувало
- Європейський банк реконструкції та розвитку протягом 2020 року надав Україні 812 мільйонів євро інвестицій.
- За річними обсягами інвестицій Україна посіла третє місце серед країн операцій банку після Туреччини та Єгипту.
Довідка УНІАН
ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні.
- З початку своєї діяльності в нашій країні в 1993 році банк в сукупності виділив понад 14,6 мільярда євро на понад 480 проектів.
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