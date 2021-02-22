Найближчим часом будуть підписані фінансові угоди.

Європейський банк реконструкції та розвитку виділить 50 мільйонів євро на оновлення рухомого складу Київського метрополітену.

Читайте такожУ київському метро вирішили замінити усі двері: новий дизайн спричинив жваві дискусії в мережі (фото)Про це під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура" у Києві повідомив заступник голови ЄБРР в Україні Марк Магалецький.

"На цей час завершена підготовка й найближчими днями підпишемо фінансові угоди на 50 мільйонів євро на закупівлю нового рухомого складу для Київського метрополітену", - сказав він.

Також він зазначив, що завдяки допомозі ЄБРР 12 міст України за попередні роки закупили 450 одиниць нового електротранспорту, цього року планується поставка ще 150 одиниць.

Що цьому передувало

Європейський банк реконструкції та розвитку протягом 2020 року надав Україні 812 мільйонів євро інвестицій.

За річними обсягами інвестицій Україна посіла третє місце серед країн операцій банку після Туреччини та Єгипту.

Довідка УНІАН

ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні.

З початку своєї діяльності в нашій країні в 1993 році банк в сукупності виділив понад 14,6 мільярда євро на понад 480 проектів.

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Автор: Дмитро Шварц