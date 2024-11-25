Купують та продають автомобілі в "Дії" в середньому за 195 тисяч гривень.

В Україні через мобільний застосунок "Дія" було продано 200 тисяч автомобілів за 11 місяців роботи послуги. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Всього українці перереєстрували вже 200 000 автомобілів. На вулиці кожен день бачу унікальні номери: DI IA, DI IT, їх можна отримати лише якщо купили авто через "Дію", - зазначив Федоров.

За його словами, від початку запуску послуги найчастіше українці обирали Volkswagen - у "Дії" придбали 66 668 цієї марки авто.

У пресслужбі "Дії" зазначили, що найпопулярнішими автомобілями на купівлю-продаж у "Дії" стали: Volkswagen, Renault, Ford, Skoda, BMW. При цьому купують-продають автівки в "Дії" в середньому за 195 тисяч гривень.

"Завдяки "Дії" вам не треба перевіряти, чи все ок з машиною, адже застосунок не дасть продати авто, яке в розшуку або викрадено", - додав міністр.

Ринок авто в Україні - що відомо

Як писав УНІАН, з січня по вересень 2024 року Україна імпортувала легкових автомобілів на загальну митну вартість 3 млрд 276 млн доларів, що на 14% більше, ніж торік. Найбільшим постачальником легковиків стала Німеччина.

Також повідомлялось, що впродовж жовтня українці придбали 4,7 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до 5 років.

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