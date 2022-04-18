Відкрито продаж на сайті Укрзалізниці та в офіційному чат-боті.

Квитки на поїзди з та до Чернігова відтепер можна купити онлайн.

Про це зранку 18 квітня повідомила прес-служба Укрзалізниці.

"Продаж відкрито як на сайті booking.uz.gov.ua, так і в офіційному чат-боті Укрзалізниці https://t.me/Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot. Нагадаємо, сполучення Чернігова зі столицею було відкрито для пасажирів у суботу 16 квітня. Регіональний експрес 892/891, 894/893 Київ-Чернігів-Київ демонструє майже 100% населеність у перші три дні курсування", - йдеться в повідомленні.

Укрзалізниця відновила рух поїздів до Чернігова: що відомо

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" з 16 квітня відновила залізничне сполучення з деблокованим Черніговом та низкою населених пунктів області.

Зокрема, до обласного центру з Києва та у зворотному напрямку ходитиме регіональний дизель-поїзд №894/893.

Крім того, відновлює рух приміський поїзд Дарниця - Ніжин.

Задля відновлення руху до Чернігова залізничники у стислі строки відремонтували майже 300 км колій, міст на станції Заворичі та на перегоні Липів Ріг - Вертіївка, шляхопровід у Ніжині.

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