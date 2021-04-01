Для отримання спецперепусток керівники підприємств та організацій повинні надіслати лист директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Влада Києва оприлюднила порядок отримання спецперепусток на проїзд у громадському транспорті.

Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті Київської міської держадміністрації.

Так, спецперепустки будуть видаватися виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. Керівникам інших організацій міська влада рекомендує перевести працівників на дистанційний режим роботи.

Для отримання спецперепусток керівники підприємств та організацій повинні надіслати лист на ім’я директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. У листі необхідно вказати:

назву підприємства;

обґрунтування необхідності отримання спецперепусток;

обґрунтування кількості спецперепусток з вказанням штатної чисельності працівників підприємства;

реквізити підприємства з вказанням розташування підприємства – адреси та району м. Києва;

контактну особу для отримання спецперепусток із вказанням номеру телефону.

За результатами розгляду листа, контактній особі повідомлять про місце та час отримання спецперепустки.

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У КМДА наголосили, що кількість спецперепусток обмежена, а заяви від окремих осіб не приймаються. Крім того, у міськадміністрації зауважили, що оплата проїзду здійснюється на загальних підставах.

Термін дії спецперепустки до 16 квітня.

У спецперепустці буде така інформація:

назва підприємства (установи), організації;

прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, яка отримує спеціальну перепустку для проїзду в громадському транспорті.

Повинна бути обов’язково мокра печатка підприємства (установи), організації та підпис керівника цієї установи.

Спеціальна перепустка для проїзду в громадському транспорті дійсна за умови пред’явлення службового посвідчення або паспорту, або посвідчення водія та наявності у особи засобів індивідуального захисту та оплаченого проїзду.

Локдаун у Києві: що відомо

Київ з 23 березня знаходиться в "червоній" зоні карантину, хоча на рівні місцевої влади карантин був посилений ще з 20 березня.

31 березня киян попередили, що з 5 квітня в Києві вводять жорсткий локдаун і рух транспорту буде обмежено.

У КМДА пояснили механізм видачі спецпропусків на проїзд у столичному громадському транспорті.

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Автор: Інна Андаліцька