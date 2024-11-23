На Закарпатті потяг зійшов з рейок через обвал каміння: рух заблоковано

В "Укрзалізниці" повідомили про блокування електропоїзда на перегоні через обвал каміння та зміну руху на цій ділянці.
"Зміни в русі поїздів на дільниці Сянки - Мукачево, що на Закарпатті. Через падіння каміння з гори електропоїзд заблокований на перегоні. Попередньо дві колісні пари зійшли з рейок", - йдеться у повідомленні прес-служби УЗ.
Зазначається, що швидкість поїзда була нижче дозволеної, тож травмованих немає. Всіх пасажирів до місць призначення доставляються автотранспортом.
В УЗ повідносили, що для мінімізації запізнень поїзд №59 Київ – Чоп буде направлений в обʼїзд цієї ділянки.
"На місці вже працює відновлювальна бригада залізничників, щоб розблокувати рух якнайшвидше", - додали у прес-службі.
Укрзалізниця - останні новини
В "Укрзалізниці" повідомили про тимчасову зміну маршруту поїзда №139/140 Київ - Кам‘янець-Подільський через ремонт залізничної інфраструктури. На період ремонтних робіт з 26 листопада по 8 грудня потяг прямуватиме маршрутом Київ - Хмельницький.
21 листопада УЗ презентувала нові графіки та маршрути поїздів у внутрішньому сполученні та за кордон. Зокрема, за новим графіком руху з 15 грудня почне курсувати поїзд №9/10 з Києва до великого залізничного та авіаційного хаба Будапешта.