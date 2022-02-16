Лоукостер продовжить доставляти пасажирів в українські аеропорти, поки "немає війни та ракет".

Авіакомпанії Ryanair здійснюватиме польоти в Україну, поки це буде безпечно.

Про це заявив генеральний директор Ryanair Майкл О'лірі, повідомляє Reuters.

За словами О'лірі лоукостер продовжить доставляти пасажирів в українські аеропорти, поки "немає війни та ракет".

"Ми не бачимо причин для припинення польотів, поки європейська влада не скаже нам, що літати небезпечно", - заявив О'лірі.

Ryanair в Україні:

17 вересня 2021 року виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'лірі заявив про те, що якщо в найближчі місяці Україна підпише Угоду про Спільний авіаційний простір з Європейським Союзом, ірландський лоукостер Ryanair буде готовий почати в країні агресивну експансію.

23 вересня 2021 року з'явилася інформація про те, що Ryanair завезе в Україну до двох десятків літаків.

3 жовтня 2021 року стало відомо про те, що Ryanair запускає прямий рейс Львів-Манчестер.

7 жовтня 2021 року з'явилася інформація про те, що Ryanair відкриє прямий рейс Одеса-Венеція. Відкриття рейсу заплановано на 27 березня 2022 року.

23 грудня 2021 року стало відомо про те, що Ryanair істотно скоротив зимовий розклад.

За підсумками 2021 року лоукостер Ryanair став найбільшою авіакомпанією Європи.

14 січня 2022 року Ryanair тимчасово скасував сім рейсів з України.

17 січня 2022 року Ryanair заявила про те, що будуть скасовані рейси з Харкова в Мілан, Будапешт, Вільнюс, Варшаву, Краків і Познань. Рейси будуть скасовані з 1 по 28 лютого.

2 лютого 2022 року лоукостер Ryanair заявив про намір ввезти в Україну 15-20 літаків.

Загроза вторгнення Росії в Україну:

На початку лютого 2022 року голова міністр оборони Олексій Резніков сказав, що вздовж усього кордону України з боку Росії, Білорусі та захоплених територій перебувають 140 тисяч військовослужбовців.

Пізніше видання Spiegel повідомило, що Центральне розвідувальне управління США та американські військові оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО. ЗМІ дізналися, що РФ може атакувати Україну 16 лютого.

Разом з тим агентство Bloomberg написало, що напад на Україну може статися 15 лютого.

При цьому в ЄС і США пообіцяли, що в разі вторгнення РФ в Україну будуть введені серйозні санкції.