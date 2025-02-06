Найбільш популярними пікапами у 2024 році стали Ford F-Series, Chevrolet Silverado та Toyota Hilux.

Лідером світового ринку пікапів у минулому році став автомобіль, який вважають "іконою американського стилю"‎. Мова, звісно, про легендарний Ford F-Series. Про це повідомляє портал Focus2Move.

Загальні продажі цієї моделі у 2024 році склали 903 454 авто. На другому місці знаходиться Chevrolet Silverado з показником у 639 889 проданих автомобілів. На третьому місці опинилась Toyota Hilux, а замикає десятку лідерів Ford Maverick.

Зазначимо, що автомобілі Ford F-Series випускаються Ford Motor Company понад 70 років. Це одна з найбільш успішних моделей в історії компанії.

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ТОП-10 найпопулярніших пікапів 2024-го:

Ford F-Series – 903,454 (+1.5%);

Chevrolet Silverado – 639 889 (+1.5%);

Toyota Hilux – 513 427 (-8.1%);

Ram Pick-Up – 430 380 (-17.3%);

GMC Sierra – 367 379 (+0.6%);

Ford Ranger – 333 105 (+12.3%);

Toyota Tacoma – 210 819 (-17.3%);

Isuzu D-Max – 202 587 (-20.4%);

Toyota Tundra – 176 814 (+27.1%);

Ford Maverick – 165 203 (+51.8%).

Ринок пікапів – головні новини

Раніше фахівці порталу iSeeCars назвали найбільш надійні пікапи у світі. До нього увійшли Ram 3500, Toyota Tundra, Chevrolet Silverado 2500HD, GMC Sierra 2500HD, Chevrolet Silverado 3500HD, Ford F-350 Super Duty, Ford F-250 Super Duty, Ram 2500, Toyota Tacoma та GMC Sierra 3500HD.

У свою чергу, відомий експерт з уживаних авто Метт Гудвін рекомендує звернути увагу на Fiat Fullback, який являє собою перероблену версію дуже надійної моделі Mitsubishi L200. Окрім цього, він радить моделі Ford Ranger 2011-2022 років та Toyota Hilux.

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