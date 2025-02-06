Лідером світового ринку пікапів у минулому році став автомобіль, який вважають "іконою американського стилю". Мова, звісно, про легендарний Ford F-Series. Про це повідомляє портал Focus2Move.
Загальні продажі цієї моделі у 2024 році склали 903 454 авто. На другому місці знаходиться Chevrolet Silverado з показником у 639 889 проданих автомобілів. На третьому місці опинилась Toyota Hilux, а замикає десятку лідерів Ford Maverick.
Зазначимо, що автомобілі Ford F-Series випускаються Ford Motor Company понад 70 років. Це одна з найбільш успішних моделей в історії компанії.
ТОП-10 найпопулярніших пікапів 2024-го:
- Ford F-Series – 903,454 (+1.5%);
- Chevrolet Silverado – 639 889 (+1.5%);
- Toyota Hilux – 513 427 (-8.1%);
- Ram Pick-Up – 430 380 (-17.3%);
- GMC Sierra – 367 379 (+0.6%);
- Ford Ranger – 333 105 (+12.3%);
- Toyota Tacoma – 210 819 (-17.3%);
- Isuzu D-Max – 202 587 (-20.4%);
- Toyota Tundra – 176 814 (+27.1%);
- Ford Maverick – 165 203 (+51.8%).
Ринок пікапів – головні новини
Раніше фахівці порталу iSeeCars назвали найбільш надійні пікапи у світі. До нього увійшли Ram 3500, Toyota Tundra, Chevrolet Silverado 2500HD, GMC Sierra 2500HD, Chevrolet Silverado 3500HD, Ford F-350 Super Duty, Ford F-250 Super Duty, Ram 2500, Toyota Tacoma та GMC Sierra 3500HD.
У свою чергу, відомий експерт з уживаних авто Метт Гудвін рекомендує звернути увагу на Fiat Fullback, який являє собою перероблену версію дуже надійної моделі Mitsubishi L200. Окрім цього, він радить моделі Ford Ranger 2011-2022 років та Toyota Hilux.