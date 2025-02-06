Автомобілі Ford F-Series випускаються Ford Motor Company понад 70 років / скриншот

Лідером світового ринку пікапів у минулому році став автомобіль, який вважають "іконою американського стилю"‎. Мова, звісно, про легендарний Ford F-Series. Про це повідомляє портал Focus2Move

Загальні продажі цієї моделі у 2024 році склали 903 454 авто. На другому місці знаходиться Chevrolet Silverado з показником у 639 889 проданих автомобілів. На третьому місці опинилась Toyota Hilux, а замикає десятку лідерів Ford Maverick.  

Зазначимо, що автомобілі Ford F-Series випускаються Ford Motor Company понад 70 років. Це одна з найбільш успішних моделей в історії компанії. 

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ТОП-10 найпопулярніших пікапів 2024-го: 

  • Ford F-Series – 903,454 (+1.5%);
  • Chevrolet Silverado – 639 889 (+1.5%);
  • Toyota Hilux – 513 427 (-8.1%); 
  • Ram Pick-Up – 430 380 (-17.3%);
  • GMC Sierra – 367 379 (+0.6%);
  • Ford Ranger – 333 105 (+12.3%);
  • Toyota Tacoma – 210 819 (-17.3%); 
  • Isuzu D-Max – 202 587 (-20.4%);
  • Toyota Tundra – 176 814 (+27.1%); 
  • Ford Maverick – 165 203 (+51.8%). 

Ринок пікапів – головні новини

Раніше фахівці порталу iSeeCars назвали найбільш надійні пікапи у світі. До нього увійшли Ram 3500, Toyota Tundra, Chevrolet Silverado 2500HD, GMC Sierra 2500HD, Chevrolet Silverado 3500HD, Ford F-350 Super Duty, Ford F-250 Super Duty, Ram 2500, Toyota Tacoma та GMC Sierra 3500HD. 

У свою чергу, відомий експерт з уживаних авто Метт Гудвін рекомендує звернути увагу на  Fiat Fullback, який являє собою перероблену версію дуже надійної моделі Mitsubishi L200. Окрім цього, він радить моделі Ford Ranger 2011-2022 років та Toyota Hilux. 

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