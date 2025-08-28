Цей поїзд у депо було суттєво ушкоджено.

Сьогодні, в ніч на 28 серпня, Росія здійснила цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу, який мав виходити на маршрут Київ-Харків, заявив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський

"Інтерсіті", який мав сьогодні виходити на маршрут Київ-Харків! Удар - прицільний. Виключно цивільні пасажирські операції. Відновимо та розширимо парк попри все", - зазначив Перцовський у Facebook.

Він відмітив, що сам рейс компанія не скасовує. На маршрут стануть пасажирські вагони, в тому числі ті, що тільки-но прийняли із заводу.

Голова УЗ також зазначив, що весь черговий персонал у місцях влучання відвели в укриття чим і було збережено життя. Вплив на рухомий склад мінімізували швидкими діями співробітників.

Атака на столицю 28 серпня

Росія масовано атакувала Київ ракетами і безпілотниками, є значні руйнування в багатьох районах. За словами начальника КГВА Тимура Ткаченка, в столиці більше 10 загиблих, десятки постраждалих.

Росіяни цієї ночі також вдарили по парку швидкісних поїздів "Інтерсіті+" "Укрзалізниці". Була пошкоджена залізнична інфраструктура, що призвело до багатогодинних затримок потягів.

